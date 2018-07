Deze pizza-oven van de Aldi is een koopje en dé musthave voor in je tuin

Eens in de zoveel tijd hebben bepaalde supermarkten een product in het assortiment dat zó leuk en zó goed geprijsd is, dat iedereen het – begrijpelijk – wil hebben. Dit hit van deze week (en eigenlijk van deze zomer)? Deze té coole en zeer goed betaalbare pizza-oven voor in de tuin.

Pizza all day, every day

Want een barbecue is natuurlijk hartstikke leuk en gezellig, maar ja… echt heel spannend is het niet (meer). Een eigen pizza-oven in de tuin waarvoor je mag jongleren met balletjes deeg en aan de gang kunt met je favoriete toppings is toch een dream come true? Want is pizza niet stiekem ieders favoriete fast food? Hij schittert voor slechts € 89,99 op jouw terras.

Lekker professioneel

En om het feestje compleet te maken, heeft Aldi – die deze hele week in het teken staat van Italië – ook een professionele pizzaschep van aluminium met houten handvat in de aanbieding. Voor € 14,99 schuif jij jouw eigengemaakte quattro formaggi, calabrese of frutti di mare als een echte pizzabakker in én uit de oven, en vervolgens zo op die rustieke, olijfhouten snijplank. Heus, leuker en mooier wordt het niet.

Zet de wekker

De pizza-oven is vanaf dinsdag 3 juli te koop bij Aldi. Maar wees gewaarschuwd, de oven lijkt op voorhand al een ware hit en zal ongetwijfeld niet lang verkrijgbaar zijn.

Beeld: Aldi