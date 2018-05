Morgen in de winkel: déze kleurrijke limited H&M-collectie voor ‘iedereen’

De zomer is niet alleen hét festivalseizoen, maar ook Pride-seizoen. Over de hele wereld worden in grote steden manifestaties georganiseerd om gendergelijkheid en de vrije liefde te vieren. Dit jaar haakt modeketen H&M daar mooi op in door een speciale collectie te lanceren: de Love For All Collection.

Sportief randje

De lijn bestaat uit “perfecte items voor iedereen waarmee de boodschap van de liefde, gelijkheid en zelfexpressie volop kan worden uitgedragen”, omschrijft H&M de reeks ontwerpen. En voor iedereen, dat is-ie zeker. Je moet wel van een sportief randje houden, maar met verschillende tops, shorts, truien en joggers zit er voor de meesten zeker iets bij.

Lang leve de regenboog!

Naast dat de toepasselijke regenboogkleuren in veel items terugkomen, zijn de hoofdkleuren zijn zwart, wit, lila, zandkleur en een vleugje babyblauw en -roze. Op verschillende tops staan teksten als ‘love’, ‘lover not a fighter’, ‘equality’ en ‘pride’. Behalve kleding zijn er ook enkele accessoires verkrijgbaar waaronder een fannypack, pet, sokken en een keycord met fluitje (handig tijdens de pride, natuurlijk).

Goed doel

Mocht er iets voor je tussenzitten, dan draag je meteen jouw steentje bij voor een betere, eerlijkere wereld met acceptatie voor elk geslacht en iedere geaardheid. Tien procent van de opbrengst van de collectie gaat namelijk naar UN Free & Equal, de wereldwijde mensenrechtencampagne van de Verenigde Naties.

De collectie vanaf 31 mei verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online. Hieronder verzamelden wij vast de leukste items voor je.

(T-shirt, € 9,99)

(Short, € 29,99)

(Sweater, € 19,99)

(Short, € 14,99)

(Short, € 14,99)

(Fannypack, € 9,99)

(T-shirt, € 9,99)

(Top, € 9,99)

(Sweater, € 14,99)

(Sweater, € 24,99)

(Sokken, € 3,99)

(Sokken, € 2,99)

(Keycord met fluitje, € 9,99)

Beeld: iStock, H&M