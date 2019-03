Hoewel we het ons iedere maand voornemen, is het best een uitdaging om iedere keer weer de spaarrekening te spekken. Maar hoeveel geld ‘moet’ je er eigenlijk op hebben staan om op safe te spelen? Kun je rustig ademhalen of wordt het nog even doorsparen?

Als er één instelling is die veel van geld af weet, is het de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) wel. Vanuit die organisatie wordt dan ook onthuld welk bedrag je – wat je gezinssituatie ook is – op je spaarrekening zou moeten hebben staan.

10 procent

Het advies klinkt dat je het best iedere maand zo’n 10 procent van je nettoloon moet overboeken naar je spaarrekening. Helaas is dat in verband met alle vaste lasten niet voor iedereen haalbaar. Daarom komt het NIBUD met het onderstaande lijstje met bedragen die je per situatie achter de hand zou moeten hebben:

Alleenstaand – €3550

Echtpaar – €4000

Alleenstaande ouder met 1 kind – €3950

Alleenstaande ouder met 2 kinderen – €4350

Alleenstaande ouder met 3 kinderen – €4950

Alleenstaande ouder met 4 kinderen – €5350

Stel met 1 kind – €4400

Stel met 2 kinderen – €5000

Stel met 3 kinderen – €5400

Stel met 4 kinderen – €5900

Onverwachte kosten

Bovenstaande bedragen zijn volgens het NIBUD nodig om onverwachte uitgaven mee te kunnen dekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van kapotte wasmachine? Wat wel benadrukt moet worden, is dat het sparen voor de studie van je kind(eren) of pensioen niet is meegenomen in de genoemde bedragen. Heb jij dit geld op je spaarrekening staan?

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock