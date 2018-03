Waar doet ze het van? Meekijken in het huishoudboekje van Leonie

De vrijgezelle Leonie (26) is redacteur. Ondanks haar studieschuld bij DUO kocht ze op haar 24e al een eigen huis. ‘Ik heb weleens gedacht: misschien moet ik al mijn spaargeld maar overmaken naar DUO.’ Dat bleek echter onmogelijk. Kijk mee in haar huishoudboekje.

Netto-inkomsten

Salaris € 2076

Totaal € 2076

Uitgaven

Hypotheek € 654

Gas, water en licht € 120

Verzekeringen € 188

Internet en televisie € 40

Boodschappen € 200

Mobiele telefoons € 15

Goede doelen € 10

Sportschool € 15

Aflossing studieschuld € 250

Inleg beleggen € 75

Totaal € 1567

Spaarrekening € 2000

Schulden € 7000 (studieschuld)

26 jaar en je eigen koophuis. Goed geregeld!

‘Dank je. Ik was zelfs 24 toen ik mijn huis kocht. Toen de huizenprijzen na de crisis weer omhooggingen, dacht ik: nu moet ik er snel bij zijn. Ik vond een gaaf appartement van zeventig vierkante meter in de stad en kon dat kopen. Mijn ouders gaven me een leuk bedrag mee, dat ze gedurende hun leven voor me hadden gespaard. Voor de rest van het aankoopbedrag kon ik een hypotheek krijgen. Van mijn eigen spaargeld heb ik de badkamer opgeknapt, want die lekte aan alle kanten. Mijn maandlasten gingen wel wat omhoog, want ik kwam uit een studentenkamer. Al vind ik 654 euro netto best een net bedrag voor een appartement als het mijne.’

Hoe lang werk je al?

‘Ik was 21 toen ik werd gevraagd om te blijven werken op de plek waar ik stage liep. Dat zag ik wel zitten. Afstuderen liep daardoor een beetje vertraging op, maar godzijdank: het is uiteindelijk gelukt. Ik was zo klaar met school en wilde gewoon aan het werk. In eerste instantie verving ik een collega die met zwangerschapsverlof was. Toen zij terugkwam, vroegen ze of ik wilde blijven als freelancer. Dat betekende dat ik af en toe een paar dagen werkte en dan een dagvergoeding kreeg. Dat klonk top, lekker vrij. Toch ben ik er vrij snel mee gestopt. Ik trok die onzekerheid niet. Het grappige was dat toen ik dat aangaf bij mijn grootste opdrachtgever, ze me alsnog een contract aangeboden. En zo kwam alles op zijn pootjes terecht.’

Spaar je?

‘Ik zet elke maand, als ik mijn salaris ontvang, een paar honderd euro weg. Dan worden al mijn vaste lasten afgeschreven en zie ik aan het eind van de maand wel of ik het red. Zo niet, dan moet ik wat terugboeken van mijn spaarrekening. Ik moet toegeven dat ik er niet zo veel inzicht in heb. Ik zie dat mijn spaargeld langzaam groeit, dan vind ik het goed. Als het maar niet minder wordt.’

Maar je hebt ook nog een studieschuld. Moet dat spaargeld daar dan niet naartoe?

‘Ik doe elke maand al een aflossing op mijn studieschuld van 250 euro. Dat zou volgens de regels minder mogen zijn, op basis van mijn inkomen. Toch leek het me verstandig om nu wat meer terug te betalen. Ik heb nog geen kinderen en niet veel andere financiële lasten. Nu kan ik het nog missen. Ik heb weleens gedacht: misschien moet ik al mijn spaargeld maar overmaken naar DUO. Toch maar niet gedaan. Wat als die wasmachine stukgaat, hè? Dan heb ik een probleem. Dus ik probeer te sparen en af te lossen tegelijkertijd. Ik reken maar niet uit hoe lang het nog duurt voordat ik van mijn studieschuld af ben. Dat motiveert niet echt. Aan de ene kant is het natuurlijk balen, elke maand. Ik geef die 250 euro liever aan andere dingen uit. Aan de andere kant: mijn studie is niet voor niets geweest.’

