Lachen, gieren, brullen: hier scoor je het ‘De Luizenmoeder’-boek voor slechts €5

Lig jij nog steeds iedere zondagavond in een deuk om juf Ank, directeur Anton en alle andere personages? En moet je er niet aan denken dat dit seizoen van ‘De Luizenmoeder’ binnenkort weer aan een einde komt? Dankzij het boek hoef je nog lang geen afscheid te nemen, en het goede nieuws is dat je ‘m deze week scoort voor een prikkie.

Van de keiharde humor tot subtiele grappen: in het De Luizenmoeder-boek komt de populaire serie helemaal tot leven. Wat je kunt verwachten? De bundel is een overzicht van alle hoogtepunten, in tekst én beeld. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Én vooral leuk!

Lees ook

Even lekker lachen: dit zijn de beste momenten van ‘De Luizenmoeder’ tot nu toe

Op naar Aldi

Het leukste van alles? Het boek koop je deze week voor een luizenbedragje bij Aldi, namelijk voor slechts 4,99 euro. Hebben? Bekijk de aanbieding hier!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: AVROTROS