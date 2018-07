7x lowbudgettips voor de grote vakantie (voor jong en oud!)

De grote vakantie komt er weer aan! Zes weken vullen met activiteiten kan een behoorlijke aanslag zijn op je portemonnee, maar dat hoeft niet. Met deze lowbudgettips kom je voor een prikkie de vakantie door.

1. Speurtocht

Een speurtocht heeft natuurlijk wat voorbereidingstijd nodig, maar het hoeft niet veel te kosten. Bovendien is een speurtocht reuzespannend en zijn de kinderen lekker buiten bezig. Maak de tocht zo uitgebreid als je wilt. Als er aan het einde van de tocht ergens een ‘echte’ schat begraven ligt (een doosje snoepjes is genoeg) is de pret compleet. Verfrissende afsluiter van de dag: een zelfgemaakt waterijsje.

2. Picknicken

Eten moet je toch, dus waarom zou je dat op een mooie dag niet buiten doen? Vul een picknick- mand, kies een gezellig park en maak er een feest van. Kost je niks extra’s en levert een hoop plezier op.

3. Strand

Er gaat er niks boven een dagje naar het strand: vakantiegevoel in eigen land! Handdoeken, zandspeeltjes, zonnebrandcrème, koelbox en boterhammen voor de middag mee en jullie gaan een heerlijke dag tegemoet.

4. Naar het bos

Het bos betekent altijd weer genieten. Vogels spotten, eekhoorntjes voeren (als het lukt), een frisse neus halen en bloemen plukken. Daar fleurt je huis ook meteen van op.

5. Kijkdoos

Heb je in het bos takken, bladeren en bloemen verzameld? Dan kunnen de kinderen er een kijkdoos mee vullen. Lijm, stiften en een oude schoenendoos: meer heb je niet nodig. Een knutseldag is perfect voor een druilige dag.

6. Neem een duik

Meer dan de toegangskaartjes hoeft een dag naar het zwembad niet te kosten. Of neem gratis een duik: op zwemwater.nl vind je veilig natuurwater. Heeft je kind nog geen zwemdiploma? Doe hem of haar dan altijd zwembandjes om.

7. Kinderboerderij

Een bezoek aan de kinderboerderij is leuk voor jong en oud. En leerzaam, want vaak wordt er uitleg gegeven over voeding en verzorging van de dieren.

Extra inspiratie

Deze tips komen uit de bijlage met in totaal 30 tips die je gratis en voor niets bij Flair 27 (in de winkel van 4 t/m 10 juli) krijgt. Heb je niet genoeg aan deze tips of ben je op zoek naar extra inspiratie? Surf dan eens naar Zomerperiode.nl. Op deze site vind je diverse tips en informatie voor een zomer vol plezier.

