Hebben: Lidl verkoopt deze week verschillende keukenapparaten in gezellige pasteltinten

Is jouw keuken vooral heel wit en kan het wel wat extra kleur gebruiken? Als je geen zin hebt om met potten verf en kwasten in de weer te gaan, kun je de ruimte ook gewoon vullen met de nieuwe apparaten die bij Lidl te vinden zijn. Handig om de lekkerste dingen op tafel te zetten, vrolijk vanwege de pasteltinten en natuurlijk voor een prikkie. Wat wil een mens nog meer?

Bij de budgetsupermarkt vind je iedere week weer de leukste aanbiedingen en ook deze keer is het weer raak. Je vindt er namelijk allerlei verschillende keukenapparatuur in een zachtroze en lichtblauwe kleur. En geloof ons: je gaat er héél hebberig van worden.

Zachte prijsjes

Wat voor apparaten je deze week bij Lidl kunt kopen én hoe diep je ervoor de buidel moet tasten? Voor een broodrooster hoef je bijvoorbeeld slechts 19,99 euro neer te tellen. Deze is er in vier kleuren: lichtroze, crème, antraciet en lichtblauw. De waterkoker, die in dezelfde tinten verkrijgbaar is, kost je 24,99 euro; de blender gaat voor dezelfde prijs over de digitale toonbank. Nou, waar wacht je nog op? Opfleuren maar, die keuken!

