Rennen! Hiér scoor je vanaf vandaag een bananenplant voor nog geen 3 euro

Is er in elk hoekje van jouw huis een groene vriend te vinden en kan jouw urban jungle nog wel wat uitbreiding gebruiken? Voor het geld hoef je het in elk geval niet te laten, want deze week hoef je allesbehalve diep in de buidel te tasten voor de populaire bananenplant.

Als er één plant is die in één klap veel warmte met zich meebrengt, is het de bananenplant wel. Met zijn grote bladeren is het een echte eyecatcher en het fijne nieuws is dat je er vanaf vandaag slechts 2,99 euro voor neer hoeft te tellen. Jep, je leest het goed: nog géén drie hele euro’s!

Budgetsupermarkt

Waar je moet zijn? Bij Lidl. De budgetsupermarkt heeft deze week namelijk een bananenplant in de folder staan, die vanaf vandaag (maandag 18 maart) verkrijgbaar is in hun filialen. De binnenplant is zo’n 30 tot 40 centimeter hoog en de pot heeft een diameter van 12 centimeter. Hebben? Check de aanbieding van Lidl hier.

Beeld: iStock