Huishoudboekje van Yvonne (36): ‘Ik besef me dat we het goed hebben, een paar jaar geleden was dat anders’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Yvonne (36) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE

Yvonne (36), zelfstandig coach (gemiddeld 30 uur)

PARTNER

Joris (46), marketeer (40 uur)

KINDEREN

Lars (8) en Fenna (7)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris Yvonne € 1.500

Salaris Joris € 5.750

Toeslag kinderopvang € 173

Kinderbijslag € 193

TOTAAL € 7.616

UITGAVEN

Hypotheek € 878

Gas, water, licht € 166

Boodschappen € 500

Verzekeringen € 343

Auto’s € 213

Internet en televisie € 80

Telefoon € 15

Kinderopvang € 300

Kleding € 150

Sporten € 30

Goede doelen € 60

Uit eten en leuke dingen doen € 75

Vakantie € 400

Sparen € 4.000

TOTAAL € 7.210

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld: € 2.800

Schulden: € 0

Zo, da’s een lekker bedrag dat er maandelijks binnenkomt. Voel je je rijk?

‘Ik besef me dat we het heel erg goed hebben en voel me enorm bevoorrecht. Zeker als ik terugkijk naar een paar jaar geleden. Toen was de situatie wel anders.’

Hoezo? Vertel eens.

‘We hebben op ons vorige huis bijna een ton verlies geleden. We kochten het eind 2008. Een heerlijk huis aan het water. De markt was in die tijd op zijn hoogtepunt en de huizenprijzen explodeerden. Maar daar dachten we niet zo over na. Alles kon voor ons gevoel in die tijd. Maar toen veranderde er opeens veel. Eén minuut nadat wij de koopakte tekenden, stortte de huizenmarkt in. De crisis was een feit. En tot overmaat van ramp dreigde Joris in 2015 zijn baan te verliezen. We lieten het huis taxeren en kregen te horen dat het € 150.000 onder water stond. Wonen aan het water kreeg opeens een volledig andere betekenis.’

Raakte je in paniek?

‘Nou, we dachten wel: ‘Help! Dit kan niet waar zijn. Wat nu?’ Het voelde niet fijn meer om daar te wonen. We besloten een te-koop-bord in de tuin te zetten en ons verlies te pakken. Dat kwam uiteindelijk neer op een bedrag van € 92.000. Een deel van die schuld konden we direct aflossen met eigen spaargeld en een deel hebben we afgelost vanuit een spaarpotje dat gekoppeld was aan de oude hypotheek. We kochten een kavel en gingen zelf bouwen: ons droomhuis waar we nu ruim een jaar wonen. Met een ton minder hypotheek en een veel lagere rente. Het is achteraf de beste beslissing geweest. Dat wisten we alleen nog niet toen het oude huis in de verkoop ging.’

