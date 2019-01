Huishoudboekje van Tessa (43): ‘Er komt nog altijd meer geld binnen dan eruit gaat’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Tessa (43) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook: Huishoudboekje van Seleen (26): ‘Toeslag terugbetalen én twee verkeersboetes: dat geld had ik niet’

WIE

Tessa (43) freelance tekstschrijver (20 uur)

Dochter Jolijn (10) en zoon Max (8)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1.200 gemiddeld

Alimentatie € 800

Toeslagen € 600

Kinderbijslag € 163

TOTAAL € 2.763

UITGAVEN

Huur € 715

Gas, water, licht € 150

Verzekeringen € 168

Boodschappen € 450

Televisie en internet € 50

Autokosten € 150

Abonnementen € 30

Telefoon € 20

Sportschool en clubs € 200

Vakantie € 150

Sparen voor studie kinderen € 200

TOTAAL € 2.283

Spaargeld € 7.000

Schulden € 0

Sta je er financieel een beetje lekker voor?



“Ik mag niet klagen. Er komt altijd nog meer geld binnen dan eruit gaat. Omdat ik freelancer ben, is mijn inkomen variabel. De ene maand verdien ik goed, de volgende maand vrijwel niets. Natuurlijk is het een ‘luxe’ dat ik een goed alimentatiebedrag krijg en recht heb op toeslagen. Maar pensioen opbouwen of een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten zit er voorlopig niet in.”

Hoe kwam je financieel uit je scheiding?

“Na onze scheiding moest het huis verkocht worden. We kochten het voor ruim € 600.000 met een hypotheekrente van 5,9 %. Nog geen twee jaar later ging het in de verkoop. Het stond natuurlijk hartstikke onder water en een deel van de restschuld was voor mijn rekening. Uiteindelijk moest ik € 15.000 terugbetalen. Ik woonde in die tijd in een veel te duur appartement en had vrijwel geen spaargeld. De kans dat ik in de schuldsanering terecht zou komen, was niet ondenkbaar. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar er was geen cent meer over. Die periode heeft me heel wat slapeloze nachten gekost. Toch heeft het me ook veel gebracht. Ik heb geleerd het met minder te doen. Voorheen was ik best een big spender. Ik kocht iedere week kleding, ging vaak uit eten en op vakantie. Als dat allemaal niet meer kan, word je vanzelf creatief. Ik kocht voor mezelf en de kinderen een museumjaarkaart en zocht me suf naar leuke kleding op marktplaats. In plaats van lunchen in de stad deden we een speurtocht in het bos en aten we een koude pannenkoek met stroop op een boomstam. Nog steeds doe ik het op die manier. Zoveel leuker.”

Waarom werk je 20 uur per week en niet meer?

“Ik werk onder schooltijd en regelmatig in de avonduren of in het weekend. Met de administratie en acquisitie-uren erbij kom ik op zo’n 24 uur. Dat is voor mij op dit moment genoeg. Ik ben ook op school erg actief. Help kinderen die moeite hebben met lezen, ben klassenmoeder en verzorg de website van de school. Ik kies er heel bewust voor om, nu de kinderen nog jong zijn, betrokken te zijn bij school en er ‘s middags volledig voor ze te zijn. Dat is voor mij nu veel belangrijker dan meer geld verdienen.”

Het hele interview lees je in Flair 3. Deze editie ligt nu (t/m 15 januari) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock