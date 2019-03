Huishoudboekje van Sasja: ‘Met een halve krat boodschappen zou ik al blij zijn’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Sasja (47) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Sasja (47), zit in de bijstand

Kinderen

Max (6) en Vincent (9)

Netto-inkomsten

Bijstandsuitkering € 782

Alimentatie € 116 (voor 1 kind)

Kinderbijslag € 82 (voor 1 kind)

Toeslagen € 726

TOTAAL € 1.706

Uitgaven

Huur € 525

Gas, water, licht € 145

Verzekeringen € 179

Boodschappen € 300

Auto € 184

Internet en televisie € 60

Telefoon € 20

Lidmaatschap CNV € 11,50

Kinderopvang € 40

Sporten € 12,50

Huisdieren € 10

Uitjes, kleding en cadeautjes € 50

Aflossing schulden € 108

TOTAAL € 1.645

Sparen en schulden

Schulden € 2.025

We spraken je 2 jaar geleden ook voor deze rubriek. Toen zat je in de dak- en thuislozenopvang en ging je naar de Voedselbank. Hoe is het nu met je?

“Ik heb sinds een jaar een sociale huurwoning. Omdat ik huurtoeslag krijg, voldoe ik niet meer aan de criteria van de Voedselbank. Best jammer, want ik heb nu niet veel meer te besteden dan toen. Met een halve krat boodschappen zou ik al blij zijn. Ik kan elke dag € 10,70 besteden aan boodschappen. Dat is inclusief wasmiddel en verzorgingsproducten als shampoo en tandpasta. Het Nibud rekent € 14,95 per dag voor gezonde voeding met z’n drieën. Ik zoek altijd naar aanbiedingen. Zodra de folders op de deurmat liggen, pluis ik die uit en bepaal ik vervolgens hoe ons weekmenu eruit gaat zien. Ik struin alle supermarkten af en koop slim in. Daar ben ik best creatief in. Ik kook de lekkerste dingen met restjes. En altijd gezond. Dat vind ik belangrijk.”

Ben je blij dat je weer een woning hebt?

“Ja, het heeft lang geduurd voordat ik een eigen huis kon krijgen. Ik heb een scheiding achter de rug en pas toen die rond was, kon ik urgentie aanvragen. Ik woonde niet meer in onze gezamenlijke woning, maar die stond nog wel op mijn naam. Dan krijg je dus geen urgentie. Zo frustrerend. In de periode tot aan de rechtszaak moest ik vijf keer verhuizen met de kinderen. Van een vakantiewoning tot naar de dak- en thuislozenopvang. Toen ik dit huis kreeg aangeboden, was ik natuurlijk dolgelukkig, maar tegelijk ook verdrietig. Het huis was namelijk leeg. Zelfs de plinten waren van de muur getrokken. Ik heb toen een budget gemaakt voor de spullen die er echt moesten komen en dat ingediend bij de bijzondere bijstand. Zij vergoeden een maximaal bedrag van € 3.500 waarvan ik € 1.775 in 36 maanden moet terugbetalen. Daarom betaal ik nu elke maand een kleine € 50 af. Daarnaast heb ik nog een schuld bij de Belastingdienst en bij mijn ouders. Elke maand los ik daarvan ook een stukje af.”

