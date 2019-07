Huishoudboekje van Patricia (25): ‘We sparen iedere maand een derde van ons inkomen’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 25-jarige Patricia om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam Patricia(25), tandartsassistente (36 uur)

Relatie woont samen met Tim (28), automonteur (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris Patricia € 1.793

Salaris Tim € 1.965

TOTAAL € 3.758

Uitgaven

Huur € 850

Gas, water, licht € 150

Verzekeringen € 225

Boodschappen € 400

Auto € 100 (inclusief benzine)

Internet en tv € 49

Telefoon € 50

Sporten € 75

Kleding € 100

Uit eten en leuke dingen doen € 100

Vakantie € 200

Sparen € 1.250

TOTAAL € 3.539

Sparen & schulden

Spaarrekening € 27.000

Schulden € 0

Jullie sparen een derde van jullie inkomen. Da’s veel, zeg.

“Voordat Tim en ik 2 jaar geleden gingen samenwonen, hadden we vrijwel geen spaargeld. Alles wat overbleef na het betalen van onze vaste lasten gaven we uit aan leuke dingen. We leefden er lekker op los. Sparen zat niet in ons systeem. Nu is dat anders. We sparen iedere maand een flink bedrag. Voor een bijzonder doel.”

O, vertel eens.

“Omdat ik zelf geen kinderen kan krijgen, willen we over een paar jaar een kindje adopteren. Om deze wens in vervulling te laten gaan, hebben we veel geld nodig.”

Over hoeveel geld heb je het dan?

“Eind dit jaar gaan we ons aanmelden voor de adoptieprocedure. We starten met verplichte voorlichtingsbijeenkomsten. Dat traject kost ongeveer € 1.600. Dan duurt het nog wel een paar jaar voordat we daadwerkelijk ons kindje kunnen halen. Hoeveel de bemiddelingskosten zijn, hangt af van het land dat we kiezen. We hebben wel een voorkeur, maar de definitieve keuze maken we na de voorlichtingsperiode. We houden rekening met een bedrag van rond de € 25.000. Daar komen de reis- en verblijfskosten dan nog bij.”

