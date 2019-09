Huishoudboekje van Nicolette: ‘Over die zomerjas van €180 heb ik wel een halfjaar lopen twijfelen’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Nicolette (31) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam: Nicolette (31), eigenaar webshop (24-30 uur per week)

Getrouwd: Vincent (33), product engineer (40 uur)

Kinderen: Job (6) en Julia (5)

Netto-inkomsten

Salaris Nicolette gemiddeld € 900

Salaris Vincent € 2.905

Kinderbijslag € 163

TOTAAL € 3.968

Uitgaven

Hypotheek € 442

Gas, water, licht € 92

Verzekeringen € 240

Boodschappen € 325

Auto’s € 305 (inclusief benzine)

Internet en tv € 52

Telefoon € 31

Abonnementen € 25

Kleding € 40

Sporten € 121

Goede doelen € 17

Huisdieren € 40

Cadeautjes € 41

Uit eten gaan en leuke dingen doen € 125

Vakantie € 250

Extra aflossen hypotheek € 1.000

Naar spaarrekening € 500

TOTAAL € 3.646

Sparen en schulden

Spaargeld: € 20.873

Schulden: € 257 duurzaamheidslening zonnepanelen

Ben je happy met jullie financiën?

“Zeker. Vincent heeft een goed inkomen en ik verdien een leuk extraatje met mijn webshop. Van het geld dat ik verdien gaat maandelijks € 350 naar de spaarrekening. De rest blijft op mijn zakelijke rekening staan. Als we privé wat extra geld nodig hebben, boeken we het van deze rekening over.”

Er gaat dus € 850 per maand naar de spaarrekening. Sparen jullie ergens voor?

“Onze spaarrekening bestaat uit maar liefst 14 potjes. Zo hebben we een potje algemeen, voor het geval de cv het bijvoorbeeld begeeft. En een potje auto voor onderhoud en potjes voor de gemeentebelastingen en de vakantie. En de kinderen hebben elk 2 spaarrekeningen: 1 voor hun studie en 1 voor grote uitgaven zoals een nieuwe fiets of rijlessen.”

Lekker gestructureerd dus, die financiën. Heb je dat altijd zo gedaan?

“Mijn vader is accountant, dus ik heb het niet van een vreemde. Ik ben eigenlijk altijd bewust bezig geweest met mijn financiën. Ook toen ik nog een stuk jonger was. Ik heb nog nooit rood gestaan en mijn ouders hebben me geleerd te sparen voor dingen die ik graag wilde hebben.”

Leer jij je kinderen ook hoe ze met geld om moeten gaan?

“Ik probeer ze bewuste keuzes te laten maken. Dat vind ik belangrijk. Als er iets is wat zij graag willen kopen maar ik niet, zal ik niet snel zeggen dat we het niet kunnen betalen. Ik vertel ze dan dat ik het geld er niet voor overheb. Op die manier hoop ik ze dus zeker wat mee te geven. Job lijkt meer op mij; hij is zuinig en geeft zijn centjes heel bewust uit. Bij Julia is er nog wel wat werk aan de winkel. Zo kregen ze laatst allebei € 10 toen we naar de kermis gingen. Daar mochten ze dingen van doen. Wat overbleef mochten ze in hun spaarpot stoppen. Julia had het hele bedrag in no time uitgegeven, terwijl Job die dag met € 9 thuiskwam. Ze hebben allebei 2 spaarpotjes. Daar doe ik iedere week € 1 in. De ene spaarpot mogen ze vrij besteden en de andere is voor wat grotere uitgaven waar ze ook wat langer voor moeten sparen, zoals een PlayStation.”

