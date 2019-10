Huishoudboekje van Lana (31): ‘Mijn schoonouders betalen de luiers’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Lana (31) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Lana (31), maatschappelijk werker (28 uur)

Getrouwd: met Lex (33), werkzaam in de bouw (33 uur)

Kinderen: Max (3,5) en Timo (1)

Netto-inkomsten

Salaris Lana € 1970 (incl. reiskosten)

Salaris Lex € 1760

Kinderopvangtoeslag € 772 kinderopvangtoeslag

Kinderbijslag € 134

Overige inkomsten € 150 bijklussen Lex

TOTAAL € 4.786

Uitgaven

Hypotheek € 667

Gas, water, licht € 172,50

Gemeentebelastingen € 79

Zorgverzekering € 253

Overige verzekeringen € 240

Boodschappen € 450

Auto’s (incl. benzine) € 266

Kleding € 200

Internet en TV € 72

Telefoon € 32

Kinderopvang € 928

Abonnementen € 67,50

Schoonmaakster € 100

Uit eten en leuke dingen doen € 320

Vakanties/weekendjes weg € 140

Sparen kinderen € 100

Sparen € 350

Extra aflossen hypotheek: € 300

TOTAAL € 4.737

Sparen en schulden

Spaargeld € 23.600

Spaargeld extra aflossing hypotheek € 2.400

Spaargeld kinderen € 3.600

Strak overzicht heb je aangeleverd. Wie doet de financiën bij jullie?

“Dat doe ik. Ik weet precies wat er binnenkomt en uitgaat. Lex gelooft het allemaal wel. Hij heeft de inlogcode voor onze spaarrekening niet eens geactiveerd, haha. Ik werk met verschillende potjes. Zo hebben we een rekening voor de vaste lasten, kleding en benzine, en verschillende spaarrekeningen. Binnenkort komt er ook een potje voor de boodschappen. Dat is toch de post waar we snel wat overheen gaan. Ik vind het belangrijk om precies te weten hoe we ervoor staan.”

Is sparen ook belangrijk voor je?

“Spaargeld geeft ons vrijheid om dingen te doen die wij belangrijk vinden. In die zin maakt geld ons wel gelukkig. Vorig jaar hebben Lex en ik bijvoorbeeld allebei ouderschapsverlof opgenomen. We wilden graag meer tijd met de kinderen doorbrengen. Ons inkomen daalde daardoor. We hebben zuiniger geleefd, maar door onze spaarpot hoefden we niet op een houtje te bijten. Voor de kinderen sparen we ook. We vinden het fijn dat we ze later een mooi bedrag kunnen schenken.”

Is € 450 voor boodschappen met kinderen nog in de luiers niet wat te ambitieus begroot?

“We hebben geen kosten voor luiers. Mijn schoonouders betalen die voor ons. Dat was hun kraamcadeau. Dat scheelt natuurlijk enorm in de kosten. We kunnen het in principe prima redden met dit budget, maar dan moeten we wel goed opletten. Nu gebeurt het toch net iets te vaak dat we even snel uit ons werk boodschappen doen bij de duurdere supermarkt hier om de hoek. Daar willen we vanaf. De laatste tijd zijn we bewuster bezig met duurzaamheid. Geen plofkip meer bijvoorbeeld, minder vlees en af en toe biologisch. En door niet elke dag naar de dure winkel te gaan, moet het lukken met dit budget.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We gaan om het jaar op vakantie en regelmatig een weekendje weg. Hoe vaak? Dat hangt er een beetje van af. Meestal gaan we een keer of 2 à 3 met vrienden of met ons gezin weg. Naar een huisje op een park. Dit jaar liep het wat anders, want we zijn maar liefst 8 keer een weekend weggeweest. Dat klinkt heel luxe en dat is het natuurlijk ook. Maar we kiezen er wel heel bewust voor om ons geld daarvoor te gebruiken. We genieten daar erg van.”

