Huishoudboekje van Thessa: ‘Ik doe eigenlijk nooit een impulsaankoop’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Thessa (27) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Thessa (27), zelf­standig coach en financieel planner (24-40 uur)

Relatie: getrouwd met Stefan (30), zelfstandig ­uitvaartbegeleider (24-40 uur)

Kinderen: zoon Maurik (3), zwanger van de tweede

Netto-inkomsten

Inkomsten Thessa: € 2.400

Inkomsten Stefan: € 1.500

Toeslag kinderopvang: € 389

Kinderbijslag: € 73

TOTAAL € 4.362

Uitgaven

Hypotheek € 881

Gas, water, licht € 157

Boodschappen € 350

Verzekeringen € 405

Auto’s € 729

Internet en televisie € 78

Telefoon € 55

Abonnementen € 50

Kinderopvang € 655

Goede doelen € 8

Leuke dingen doen € 500

Aflossen schuld € 45

TOTAAL € 3.913

Sparen en schulden

Spaarrekening: € 10.700

Schulden: € 10.051

Jullie zijn allebei zelfstandig ondernemer. Is dat spannend?

“We hadden allebei sterk de behoefte om onze tijd zelf in te delen en dingen te doen die we écht belangrijk vinden. Dat lukte niet goed in loondienst. Ik werkte in een wereld waarin succes, geld en status voorop stonden. Dat paste niet meer bij me. We zijn nog niet zo heel lang bezig, hoor. Ik ruim een jaar en Stefan iets korter. Voordat we deze beslissing namen, hebben we nog even overwogen om 1 van de 2 vaste banen te houden. Maar toch durfden we het risico te nemen. We zijn goed opgeleid en als het echt nodig is, vinden we vast wel weer een baan.”

Bevalt het tot nu toe een beetje?

“Zeker. Ik vind het heerlijk om zelf te ­bepalen waar ik aandacht aan besteed en wanneer ik dat doe. Op het moment ontwikkel ik een programma waarmee ik ondernemers help keuzes te maken op financieel gebied. En dan niet met de intentie zo veel mogelijk geld te verdienen, maar met het doel ze bewuste keuzes te laten maken die bijdragen aan wat zij belangrijk vinden. Stefan en ik maken allebei een wisselend aantal uren. Voor mij hangt dat af van de opdrachten die ik heb, en Stefan is de ene week heel druk met zijn bedrijf en de andere week niet. Dat vergt goede communicatie. Voor Maurik hebben we in totaal 4 dagen per week opvang. Hij gaat 2 dagen naar een gastouder, 1 dag naar opa en oma en 2 ochtenden naar de peuterspeelzaal. Dat geeft ons genoeg tijd om te werken.”

Maak je je financiële keuzes zelf ook zo bewust mogelijk?

“Daar ben ik zeker mee bezig. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar zonnepanelen laten plaatsen. Ik vind het belangrijk om mijn verantwoordelijkheid te nemen voor de voetafdruk die we achterlaten op aarde. En op termijn levert het geld op. Dubbele winst dus. Ons maandelijkse energiebedrag heb ik nog niet gewijzigd. Dat doen we later in het jaar als we weten wat het ons heeft opgeleverd. We hebben een gezamenlijke rekening waar we de vaste lasten van ­betalen en waar het weekbudget vanaf gaat. Dat weekbudget gaat weer naar een andere gezamenlijke rekening. Daar betalen we onze dagelijkse uitgaven en boodschappen van. Ik sla 2 keer per week in bij een online supermarkt. Daarbij houd ik me strikt aan het budget. Doordat ik online bestel, zie ik beter wat ik uitgeef en doe ik eigenlijk nooit een impulsaankoop.”

