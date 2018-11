Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Tessa (36) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Tessa (36), huisvrouw

PARTNER:

Getrouwd met Chris (40), accountmanager (40 uur)

KINDEREN:

Casper (6) en Coen (9)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 0

Salaris partner: € 2620

Kinderbijslag: € 163,71

TOTAAL € 2783,71

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 620

Gas, water, licht € 125

Verzekeringen € 360

Auto inclusief benzine € 300

Internet en televisie € 33

Boodschappen € 450

Mobiele telefoons € 47

Sport + zwemles € 85

Goede doelen € 25

TOTAAL € 2045

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 6500

Schulden € 0

Je man werkt fulltime, jij helemaal niet. Hoe is dat zo gekomen?

‘Deze vraag is de reden dat ik me heb aangemeld voor deze rubriek. Ik wil graag het verhaal laten lezen van een vrouw die ervoor gekozen heeft om te stoppen met werken toen ze kinderen kreeg. Ik dus. Ik heb die beslissing weloverwogen, en samen met Chris, genomen. Het lijkt tegenwoordig wel alsof het niet meer mag om als moeder thuis te blijven. In mijn ogen is gelijkheid tussen man en vrouw dat je allebei mag kiezen wat jou gelukkig maakt. Ik ben blij dat ik thuis kan blijven bij onze kinderen en ben het zat om me daar steeds voor te moeten verontschuldigen.’

Wat voor reacties krijg je dan?

‘Dat het zonde is. En heel vaak de vraag: waarom werk jij niet? Dan verwachten ze ten minste dat ik ziek ben of dat er iets anders mis is met me. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die me lui vinden of het belachelijk vinden dat mijn man hier thuis alle rekeningen betaalt. Maar ja, dat vertellen ze me natuurlijk niet recht in mijn gezicht. Ik kom zelf uit een klein dorp buiten de Randstad. Mijn ouders wonen er nog steeds, net als veel oud-klasgenoten. Ook een aantal van mijn oude vriendinnen heeft ervoor gekozen om thuis te blijven voor de kinderen. Daar is dat veel meer geaccepteerd. Wij verhuisden zo’n tien jaar geleden naar de Randstad voor het werk van mijn man. Hier heb je amper nog vrouwen die niet werken. Opa’s en oma’s worden massaal ingevlogen om de zorg voor een deel op zich te nemen. Ik probeer de oordelen over onze situatie naast me neer te leggen en probeer zelf ook niet te oordelen over de keuzes van een ander. Iedereen doet het op zijn eigen manier, toch?’

