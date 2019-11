Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Soraya (39) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Soraya (39), assistent-projectmanager (34 uur)

Samen met: Kim (35), bedrijfsleider (36 uur)

Kinderen: Nore (16), Margot (14), Seppe (7) en Nathan (5)

Netto-inkomsten

Salaris Soraya €1.970

Salaris Kim €1.920

Kinderbijslag € 890

Alimentatie € 400

TOTAAL € 5.180

Uitgaven

Hypotheek € 680

Gas, water, licht € 250

Boodschappen € 885

Zorgverzekering € 10

Overige verzekeringen € 136

Kleding € 300

Auto’s, incl. benzine € 200

Openbaar vervoer € 495

Internet en tv € 150

Kinderopvang € 150

Telefoon € 45

Abonnementen € 14

Cadeautjes € 50

Uit eten en leuke dingen doen € 100

Aflossen schuld energiebedrijf € 90

Aflossen schuld Kim € 200

Sparen € 1.400

TOTAAL € 5.155

Sparen & schulden

Spaargeld € 6.260

Schulden € 1.880 (energiebedrijf) en € 24.140 (schuld Kim)

Je betaalt € 10 per maand aan zorgverzekering. Hoe kan dat?

“Ik woon in België en daar is de zorgpremie heel laag, zeker in vergelijking met Nederland. We betalen per jaar ongeveer € 120. Maar er zijn ook kosten die bij ons veel hoger liggen, hoor, zoals internet en tv. Daar betalen we € 150 per maand voor. In Nederland kan dat stukken goedkoper.”

Jullie hebben twee schulden openstaan. Hoe zijn die ontstaan?

“De schuld aan het energiebedrijf is veroorzaakt door een foutieve afrekening. Daardoor betalen we nu 2 jaar lang € 90 per maand. Op Kims schuld van ruim € 24.000 lossen we € 200 per maand af. Dat regel ik voor hem.”

Je woont nu in een koophuis. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

“Ik ben gaan sparen en kreeg een nieuwe relatie. Met een Amerikaan die op een schip werkte en goed verdiende. In die tijd kon ik wat spaargeld opbouwen. Helaas ging de liefde stuk. Toen besloot ik meer te gaan werken. In 2017 kon ik dit huis kopen voor € 150.000. Daar was en ben ik echt megatrots op.”

Je spaart nog steeds veel. Waarom?

“We zijn ons huis aan het opknappen. Dat was ook echt nodig. Dat doen we van ons spaargeld. Onlangs hebben we het dak vernieuwd. Er moet nog een nieuwe ketel komen en de keuken willen we grondig aanpakken. We hebben een tijd geleden een flinke waterschade gehad door een kapotte afvoerbuis, maar dat werd gelukkig vergoed door de brandverzekering. Dat geld en ons spaargeld gebruiken we voor de verdere verbouwing en renovatie. En als alles klaar is, gaan we lekker weer eens met z’n allen op vakantie.”

Is er een uitgavenpost die je te hoog vindt?

“De boodschappen. Ik vraag me soms echt af hoe het kan dat ik zo veel geld naar de supermarkt breng. Maar ik heb vier kinderen en die eten me de oren van het hoofd, haha. Er gaan hier zo veel broden per week doorheen. En ik koop veel groente en fruit. Gezonde voeding is gewoon best duur.”

