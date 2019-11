Huishoudboekje van Simone (43): ‘Chris is ooit opgelicht door een vriend en was echt alles kwijt’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Simone (43) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Simone (43), ontvangt een uitkering

Relatie: Getrouwd met Chris (56), conciërge (40 uur) en zzp-aannemer

Kinderen: Eelco (12) en Esmee (6)

Netto-inkomsten

WIA-uitkering € 1.214

Vrijwilligersbijdrage Simone € 67,50

Salaris Chris € 1.900

Zzp-inkomen Chris € 500

Huurinkomsten € 735

Kinderbijslag € 195

TOTAAL € 4.611,50

Uitgaven

Hypotheek € 464

Gemeentelijke belastingen € 118

Gas, water, licht € 200

Boodschappen € 550

Zorgverzekering € 239

Overige verzekeringen € 43

Auto € 150

Internet en televisie € 37

Telefoon € 50 (4 abonnementen)

Sporten € 130

Abonnementen € 34

Loterij € 5

Schoonmaakster € 70

Leuke dingen doen / kleding € 300

Camper (onderhoud, stalling en verzekering) € 150

Vakantie € 496,50

Aflossen ouders € 175

Extra aflossen hypotheek € 700

Sparen € 700

TOTAAL € 4.611,50

Sparen en schulden

Spaargeld € 7.700

Schulden € 0

Je krijgt een WIA-uitkering. Hoe is het om zo jong al niet meer te kunnen werken?

“In 2015 ben ik geopereerd aan een grote tumor in mijn rug. Die operatie heeft veel schade aan mijn lichaam toegebracht. Lichamelijk ging ik steeds verder achteruit en in 2017 ben ik volledig afgekeurd. Ik ben in totaal ongeveer € 700 per maand in inkomen achteruitgegaan. Mijn WIA-uitkering is nu mijn basisinkomen. Ik mag van alles, maar ik moet niets. Ik werk nu als overblijfjuf op de school van Esmee. Daar krijg ik een vrijwilligersbijdrage voor. Dat mag gelukkig. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor me. Het geeft structuur aan mijn dag en het geeft voldoening. Een vaste baan is geen optie meer. Ik kan een werkgever geen zekerheid bieden. Voel ik me nu niet goed ’s ochtends? Dan bel ik af. Ik ben blij dat het zo geregeld is in ons land, al was ik natuurlijk veel liever gewoon gezond gebleven.”

Zit er een limiet aan het geld dat je als vrijwilliger mag verdienen?

“Je mag € 170 per maand tot een maximum van € 1.700 per jaar belastingvrij bijverdienen. Dat soort dingen zoek ik altijd goed uit. Ik weet precies wat wel en niet mag.”

Ben jij dan ook van de financiën thuis?

“Jazeker! En ik vind het leuk om te doen. Chris heeft daarentegen echt helemaal niets met geldzaken. Hij is echt een stuk lakser. Tot ruim een jaar terug werkte hij volledig als zelfstandig aannemer en had hij een broertje dood aan administratie. Het kwam weleens voor dat hij zijn btw niet kon betalen en ik moest bijspringen. Als aannemer moet je echt achter je centen aan en dat deed hij te weinig. Daar hebben we wel de nodige ruzies over gehad hoor. Chris heeft financieel wel meer dieptepunten gekend. Toen we elkaar net leerden kennen, is hij opgelicht door zijn toenmalige beste vriend. Hij was echt alles kwijt. Had alleen de kleren aan zijn kont nog. We zijn samen opnieuw begonnen. En we zijn hartstikke trots. Zeker nu hij sinds ruim een jaar ook een baan in loondienst heeft. Hij is conciërge op een basisschool geworden. Dat past heel goed bij hem. Altijd grapjes maken met kinderen. We zijn blij dat hij op zijn 55ste nog een baan heeft gevonden. Dat hadden we niet verwacht. Het geeft zo veel meer rust nu we precies weten hoeveel geld er binnenkomt. En we kunnen eindelijk goed gaan sparen.”

Hoe houd je jullie financiën precies bij?

“Ik heb een financieel overzicht in mijn mobiele telefoon staan. Zodra er iets verandert, pas ik het meteen aan. Elke dag kijk ik even op de bank-app. Dat geeft me rust. Ik werk niet met potjes. Alle kosten betalen we van een en dezelfde rekening. Ik weet precies hoeveel geld we waaraan uitgeven.”

