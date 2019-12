Huishoudboekje van Simone (51): ‘Ik schrok van het bedrag dat we aan vakanties uitgeven’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Simone (51) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam: Simone (51) adviseur onderwijs (32 uur)

Getrouwd met: Bart (48) R&D manager (40 uur)

Kinderen: Lieve (16) en Bente (15)

Netto-inkomsten

Salaris Simone € 2.350

Salaris Bart € 3.240

Kinderbijslag € 210

TOTAAL €5800

Uitgaven

Hypotheek € 890

Gas, water en licht € 270

Zorgverzekering € 270

Overige verzekeringen € 110

Boodschappen € 600

Auto’s incl. benzine € 570

Openbaar vervoer € 10

Internet en televisie € 75

Telefoon € 50 (4 x sim only)

Kleding (incl. kleedgeld kinderen) € 320

Schoolkosten kinderen € 120

Sporten € 170

Goede doelen € 10

Huisdieren € 160

Cadeautjes € 65

Uiteten en leuke dingen doen € 400

Vakanties € 700

Verbouwing € 700

Naar spaarrekening € 300

TOTAAL € 5790

Sparen & Schulden

Spaarrekening € 19.600

Ben je tevreden met jullie financiële plaatje?

“Jazeker, hoewel ik toch wel even schrok van het bedrag dat we aan vakanties uitgeven. We gaan elke zomer drie weken weg met onze oude camper of we huren een safaritent. En een keer in de drie jaar pakken we het vliegtuig. Ook gaan we ieder jaar skiën en af en toe nog een weekend weg met vrienden. Ik dacht echt dat we aan deze post minder kwijt waren, maar al met al loopt het dus aardig in de papieren. Aan de andere kant: we kunnen het betalen en genieten van vakanties.”

Jullie geven € 700 per maand uit aan een verbouwing. Klushuis?

“Zo’n vijf jaar geleden hebben we een twee-onder-een-kapwoning gekocht in een buitengebied. Het huis was niet zo groot, maar er zat wel veel grond bij. Dat bood mogelijkheden. Eerst hebben we het bestaande huis verbouwd en goed geïsoleerd. Vervolgens hebben we een groot deel aangebouwd. Daar zijn we nu nog mee bezig. Ons vorige huis hebben we ook helemaal verbouwd. We zijn dus best handig geworden en doen bijna alles zelf.”

Jullie hebben twee puberdochters. Hoe gaan zij met geld om?

“Ze krijgen van kleins af aan al zakgeld en nu ook kleedgeld. En ze hebben allebei een goed betaald bijbaantje. We leren ze zelfstandig met geld om te gaan zonder ze strikte regels op te leggen. Ik merk dat ze eigenlijk op dezelfde manier met geld omgaan als wij. Bewust geld uitgeven aan dingen die je belangrijk vindt. Lieve vindt het bijvoorbeeld heel gezellig om af en toe met vriendinnen te gaan lunchen en ze spaart voor een vakantie volgend jaar. Bente houdt erg van kleding en is altijd aan het puzzelen wat ze kan kopen voor het geld dat ze daaraan kan uitgeven.”

Sparen jullie ook voor hun studie?

“Dat hebben we inderdaad gedaan. Maar voor de verbouwing hadden we wat extra geld nodig en dat hebben we van hun spaarrekening geleend. Maar dat betalen we terug hoor. Ze krijgen allebei 10.000 euro voor hun studie straks.”

Lees meer

Huishoudboekje van Marianne (31): ‘Laatst moesten we een nieuwe auto, dat kon gewoon’

Zijn er posten die je eigenlijk te hoog vindt?

“Onze energiekosten vind ik wel hoog. We hebben nu zonnepanelen en moeten de jaarafrekening van de energieleverancier nog krijgen. Ik hoop dat deze kosten, door het plaatsen van zonnepanelen op de nieuwbouw, flink gaan dalen. En onze post auto’s is ook wel hoog. We hebben twee auto’s en ik zie niet zo snel hoe ik daarop zou moeten bezuinigen.”

Voel je je rijk?

“Ja. En dat komt vooral door de plek waar we wonen, de ruimte die we hebben en de omgeving. Ik ben echt heel dankbaar dat ik hier mag wonen en dat we het kunnen betalen. Het is natuurlijk heel fijn als er genoeg geld is om keuzes te kunnen maken waar je gelukkig van wordt.”

