Huishoudboekje van Selma: ‘Mijn man werkt 50 uur in de week, ik werk niet’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 31-jarige Selma om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Selma (31), werkt niet

Getrouwd: met Timo (35), verkoper (50 uur)

Kinderen: Eva (3) en Tess (4)

Netto-inkomsten

Salaris Timo € 2.730

Zorgtoeslag € 205

TOTAAL € 2.935

Uitgaven

Hypotheek € 629

Gas, water, licht € 203

Verzekeringen € 375

Boodschappen € 400

Kleding € 100

Televisie en internet € 51

Abonnementen € 13,50

Telefoon € 13

Auto € 100 (inclusief benzine)

Peuterspeelzaal € 10

Leuke dingen doen € 75

Goede doelen € 40

Aflossen hypotheek € 500

Sparen € 335

Sparen voor kinderen € 50

TOTAAL € 2.894,50

Sparen en schulden

Spaargeld gezamenlijk € 13.200

Spaargeld kinderen € 4.000

Hypotheek spaarpot € 1.500

Schulden € 0

Timo werkt 50 uur, jij werkt niet. Waarom deze verdeling?

“Het klinkt misschien gek, maar ik houd niet van werken. Totdat de kinderen geboren werden, heb ik wel gewerkt hoor. Timo daarentegen vindt werken erg leuk. En omdat hij dat ook op zaterdag doet, maakt hij best veel uren. Dat ik niet werk, wil overigens niet zeggen dat ik stilzit. Ik zorg voor de kinderen, werk in onze moestuin, klus in huis en heb een appgroep opgezet voor moeders hier in de buurt. Ik vind dat we in een wereld leven waarin geld een te grote rol speelt en waarin we onvoldoende naar elkaar omkijken. Met deze appgroep wil ik moeders verbinden, hen de mogelijkheid geven elkaar te helpen. Zonder financiële tegenprestatie, maar met echte aandacht voor elkaar. Dat vind ik belangrijk. Als we allemaal wat meer naar elkaar omkijken en meer voor elkaar doen, is er minder geld nodig. Ik wil mijn leven uiteindelijk zo inrichten dat er niet, of in ieder geval veel minder, gewerkt hoeft te worden.”

Een leven zonder veel werken dus. Maar hoe zit het dan met die 50-urige werkweek van Timo?

“Ik zou graag zien dat hij minder gaat werken. Ik heb een tijd geleden nog een jaartje gewerkt met het idee dat Timo dan wat minder uren zou maken. Maar dat deed hij niet. Het is hier in de omgeving ook een gewoonte om veel te werken. Toen hij die 50 uur blééf maken, ben ik gestopt. Maar ik zorg er wel voor dat hij over een jaar of 15 ook kan minderen.”

Hoe doe je dat dan?

“Door extra af te lossen op de hypotheek. Ik heb laatst uitgerekend hoeveel we maandelijks extra moeten aflossen om over 15 jaar vrijwel hypotheekvrij te zijn. Ik kwam uit op een bedrag van € 500 per maand plus de rente die we besparen met het extra aflossen. Dit doen we nu sinds 3 maanden. En we leven zuinig. Dat is overigens geen opgave en ik wil ook niet zeggen dat we nooit geld uit-geven. We doen gezellige dingen met de kinderen en ik koop leuke kleding voor ze. En laatst hebben Timo en ik allebei een elektrische fiets gekocht. Maar er zijn veel dingen waar­van ik het zonde vind om geld aan uit te geven.”

