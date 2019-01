Huishoudboekje van Seleen (26): ‘Toeslag terugbetalen én twee verkeersboetes: dat geld had ik niet’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Seleen (26) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook

Huishoudboekje van Maddy: ‘Ik ben single en heb financieel geen partner om op te leunen’

WIE:

Seleen (26), officemanager (40 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 2260

Zorgtoeslag: € 27

TOTAAL € 2.287

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 554

Gas, water, licht € 195

Verzekeringen € 232

Internet en televisie € 37

Boodschappen € 300

Abonnementen € 49

Mobiele telefoons € 35

Sport € 45

OV € 225

Afbetalingen € 170

TOTAAL € 1.842

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 1.000

Schulden € 1730

Wat vind je van je eigen lijstje?

“Het blijft confronterend. Ik ben niet tevreden als ik dit zo zie.”

Waar ben je ontevreden over dan?

“Vooral met mijn schulden. Ik moet nog bijna € 1800 euro afbetalen. Een deel daarvan moet ik terugbetalen aan mijn broer, van wie ik een tijdje geleden geld heb geleend. De rest van het bedrag bestaat uit openstaande rekeningen bij de Belastingdienst en bij een incassobureau vanwege twee verkeersboetes die ik niet in één keer kon betalen.”

Hoe kwam het dat je je rekeningen niet meer kon betalen?

“Alles wat binnenkwam, ging er ook weer uit. Ik had na aftrek van mijn vaste lasten een paar honderd euro per maand over, maar dat ging altijd op. Waar naartoe, dat wist ik niet. Het was ook niet zo’n probleem. Ik kon mijn rekeningen betalen en ook best nog een tegenvaller hier en daar opvangen. Maar toen bleek dat ik een flink bedrag aan ontvangen zorgtoeslag terug moest betalen én er tegelijkertijd twee dikke verkeersboetes op de mat vielen, kwam ik in de knel. Dat geld had ik niet.”

Het hele interview lees je in Flair 2. Deze editie ligt nu (t/m 15 januari) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock