Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Sanne (23) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam

Sanne (23), leerkracht basisonderwijs (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris € 2.100 (inclusief reiskosten)

TOTAAL € 2.100

Uitgaven

Huur € 314

Gas, water, licht € 50 (inclusief internet)

Boodschappen € 300

Zorgverzekering € 110

Overige verzekeringen € 9

Kleding € 50

OV € 115

Telefoon € 10

Abonnementen € 22

Overige uitgaven € 150

Naar spaarrekening € 900

TOTAAL € 2.030

Sparen & schulden

Spaarrekening € 16.500

Netjes hoor, € 900 per maand naar je spaarrekening. Waar spaar je voor?

“Voor een eigen huis. Ik ben vorig jaar zomer afgestudeerd en woon nog in het studentenhuis. Het is een heel rustig huis, maar mijn kamer is 14 m2 en ik moet 2 trappen af om naar de badkamer en keuken te gaan. Als student is dat natuurlijk prima, maar nu ik een fulltime baan heb, ben ik daar wel een beetje klaar mee. Ik heb behoefte aan een plek voor mezelf. Ik wil een appartement of huis kopen. Ik heb al rondgekeken en weet dat ik een hypotheek kan krijgen van ongeveer € 170.000. Maar als ik nu iets koop, wordt het krap omdat ik de kosten koper zelf moet inbrengen. Ik vind het geen fijn idee dat al mijn spaargeld in 1 keer op is en ik geen buffer meer heb. Vooralsnog blijf ik dus hier wonen. Iets anders huren is geen optie. Voor een sociale huurwoning sta ik nog niet lang genoeg ingeschreven en de vrije sector is hier in de omgeving onbetaalbaar. Dus ik spaar nog even lekker door. Na volgend jaar zomer hoop ik iets leuks te kopen.”

Spaar je alleen voor een huis of ook voor andere dingen?

“Ik heb 2 spaarrekeningen en die zijn weer in potjes onderverdeeld. Maandelijks gaat er € 900 naar de ene rekening en die is onderverdeeld in 4 spaardoelen; huis, auto, inrichting en een reis naar Azië volgend jaar. Op de andere spaarrekening zet ik het geld dat iedere maand overblijft. Dat is heel variabel. De ene maand is dat € 75 en de andere maand maar € 3. Mijn salaris wordt op de 25e van de maand gestort. Dan kijk ik wat er nog op de lopende rekening van die maand staat en dat gaat naar die spaarrekening. Ik begin dus iedere maand eigenlijk weer opnieuw. Het geld op die rekening gebruik ik bijvoorbeeld voor het jaarlijkse kamp van mijn studentenvereniging en voor een Interrail-vakantie die voor 2021 op het programma staat.”

Je hebt geen studieschuld opgebouwd. Heb je hulp van je ouders gehad?

“Ja, zij hebben mij financieel ondersteund en ik kreeg studiefinanciering. Die was € 290 per maand. Ik gaf ook weleens bijles en werkte in een restaurant, maar niet heel vaak. Ook omdat ik het niet nodig had om rond te komen. Ik realiseer me wel dat het een luxe was dat mijn ouders hielpen. Er zijn genoeg studenten die naast hun studie nog 20 uur moeten werken om rond te komen. Wat ook scheelde is dat ik geen uitgaanstype ben. Ik houd daar niet van en drink geen alcohol. Dat scheelt zo € 100 per weekend.”

