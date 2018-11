Het huishoudboekje van Sandra (27): ‘De helft van wat we gewend waren uit te geven, viel in één klap weg’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Sandra (27) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Sandra (27), beleidsmedewerker (36 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 2328

TOTAAL € 2328

VASTE LASTEN:

Huur € 950 (inclusief water, gas, elektra)

Boodschappen € 250

Verzekeringen € 170

Internet + tv € 45

Mobiele telefoons € 45

Vervoer € 275

Abonnementen € 35

TOTAAL € 1770

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 4500

Schulden € 2500 (studieschuld)

Waar ben je geld-technisch gezien het meest trots op?



‘Dat ik het al drie jaar alleen rooi. Toen mijn vorige relatie over ging, stond ik er financieel alleen voor. De helft van wat we samen gewend waren uit te geven, viel in één klap weg. Ik moest daar enorm aan wennen. Ik was luxe gewend, hoefde nooit na te denken over uitgaven. Dat moest opeens wel. Er was niemand meer die even een rekening voorschoot of me trakteerde op een etentje wanneer ik er zelf aan het einde van de maand geen geld meer voor had.’

En waar baal je het meest van?



‘Dat het me niet lukt om een huis te kopen. Een huis kopen is voor veel mensen misschien niet zo’n ding. Voor mij wel. Het voelt volwassen, alsof je financieel iets gaat opbouwen in je leven. Dat gevoel heb ik nu niet en dat wil ik wel heel graag.’

Waarom lukt het niet om een huis te kopen?

‘Je mag tegenwoordig je kosten koper niet meer meefinancieren. Dat is zo’n twee procent van de koopprijs. Ook verbouwkosten en het geld dat je uitgeeft aan de inboedel mag je niet meer lenen. En dan heb ik het nog niet over de kosten voor de makelaar en notaris. In mijn omgeving kost een appartement zo ongeveer 200.000 euro. Dan heb je al bijna 9.000 euro eigen geld nodig. Maar nog erger is het dat ik voor een hypotheek van 200.000 euro niet eens in aanmerking kom. Online heb ik het weleens uitgerekend. Mijn maximaal te lenen bedrag is ongeveer 180.000 euro. En dan zit ik helemaal aan de top. Daar koop ik hier in de provincie weinig voor. Ik verdien een prima salaris, maar kan zonder partner niet genoeg geld lenen om een koophuis te kopen.’

