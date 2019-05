Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Anouk (21) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Saartje (42), communicatie- en PR-medewerker (36 uur).

Netto-inkomsten

Inkomen € 1.407 (vrij te laten bedrag)

TOTAAL € 1.407

Uitgaven

Huur € 425 (inclusief gas en water)

Elektriciteit € 25

Stadsverwarming € 80

Gemeentebelasting € 30

Boodschappen € 125

Verzekeringen € 157

Auto € 169 (inclusief benzine)

Telefoon € 20

Sporten € 45

Huisdieren € 10

Cadeautjes € 5

Diverse spaarpotjes € 250

TOTAAL € 1.341

Sparen en schulden

Spaargeld € 1.000

Schulden: ja

Je noemt je inkomen een ‘vrij te laten bedrag’. Wat betekent dat?

“Ik zit sinds augustus vorig jaar in de schuldsanering. Het bedrag dat ik van mijn inkomen mag houden om van te leven, noem je het vrij te laten bedrag (VTLB). Alles wat ik meer verdien, gaat naar de schuldeisers.”

Hoe ben je in de schuldsanering terechtgekomen?

“Ik bezat samen met een aantal familieleden bedrijfsonroerendgoed. Een van ons regelde en beheerde alle financiën rondom de panden. Dat ging goed, dacht ik. Totdat er deurwaarders op de stoep stonden. Er bleken enorme betalingsachterstanden te zijn. Ik stond perplex en was woedend. Ik had een familielid dat normaal zo adequaat handelde blindelings vertrouwd en dat vertrouwen was ernstig beschaamd. Inmiddels is die boosheid weg en is ons contact weer hersteld. Dat komt ook omdat ik weet dat hij het niet moedwillig heeft gedaan, maar dat een toen nog onbekende ziekte de oorzaak was.”

Hoe ging het verder?

“Dit alles gebeurde in 2015. Omdat ik de schulden niet verder op wilde laten lopen, heb ik faillissement aangevraagd. Schuldsanering was op dat moment nog niet mogelijk, omdat de zaak te complex was. Er kwam een curator langs en die bepaalde welke bezittingen er verkocht moesten worden. Zo moest ik afscheid nemen van mijn geliefde oldtimer en ik moest stoppen met mijn eigen bedrijf. Pas toen de bedrijfspanden geveild waren, was de schuldenlast bekend. Hoeveel precies? Nou, een bedrag met 6 nullen. Omdat we dit nooit meer konden terugbetalen, hebben we alsnog schuldsanering aangevraagd. Deze werd gelukkig goedgekeurd. Na 3 jaar wordt de resterende schuld kwijtgescholden en kunnen we allemaal weer met een schone lei beginnen.”

