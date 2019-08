Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 36-jarige Puck om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Puck (36), cardiologisch functielaborante (16 uur)

Relatie: getrouwd met Pepijn (37) ICT-specialist (40 uur)

Kinderen: Thomas (9) en Eva (3)

Netto-inkomsten

Salaris Puck € 1.277

Salaris Pepijn € 2.750

Toeslag kinderopvang € 73

Kinderbijslag € 162

TOTAAL € 4.262

Uitgaven

Hypotheek € 1.000

Gemeentebelastingen € 105

Gas, water, licht € 180

Zorgverzekering € 217

Verzekeringen overig € 108

Boodschappen € 500

Crèche € 160

Kleding € 250

Auto’s € 100 (inclusief benzine)

Internet en tv € 65

Telefoon € 10

Abonnementen € 9

Sporten € 160

Goede doelen € 10

Cadeautjes € 60

Uit eten gaan en leuke dingen doen € 250

Kapper € 60

Sparen pensioen € 500

Sparen kinderen € 100

TOTAAL € 3.844

Sparen en schulden

Spaarrekening pensioen € 24.500

Spaarrekening algemeen € 55.500

Spaarrekening kinderen € 5.500

Schulden € 0

Lekkere spaarpotjes zeg. Ben je zo’n spaarder?

“Ik ben zeker een spaarder, maar we genieten ook van uitgeven. We gaan best vaak op vakantie en ik vind het heerlijk om kleding en accessoires voor ons huis te kopen. 3 jaar geleden hebben we een aanbouw van € 35.000 aan ons huis geplaatst. Omdat we altijd goed gespaard hebben, konden we dat van ons spaargeld bekostigen. Net als de grote overkapping die er deze zomer gaat komen.”

Jullie gaan vaak op vakantie, maar ik zie geen vakantiepotje?

“Vakanties betalen we van ons vakantiegeld, de 13de maand en van de bonussen die Pepijn 2 keer per jaar krijgt. Dat laatste bedrag is variabel, maar tot nu toe ruim voldoende om 4 keer per jaar met het gezin van op pad te gaan. Daarnaast bezoek ik met mijn moeder en zussen nog een stad, gaan Pepijn en ik samen een paar dagen weg en dan staat er ook nog een weekend met een vriendin én met vrienden op de planning. Best veel, hè? Maar wel allemaal voor een goede prijs. Ik zoek wekenlang achter de computer naar goede aanbiedingen en goedkope vluchten. En vind ik die niet? Dan wijzigen we de bestemming of de plannen. Tot nu toe is het me altijd gelukt voor het budget dat ik in gedachten had.”

Jullie sparen € 500 per maand voor je pensioen. Is dat niet via jullie werk geregeld?

“We zijn allebei aangesloten bij een pensioenfonds via ons werk, maar we vinden het prettig om extra te sparen. Het lijkt me fijn om eerder te kunnen stoppen met werken en te genieten van de keuzevrijheid die dat geeft. Ik zie op mijn werk regelmatig mensen die net een maand met pensioen zijn en dan een hartinfarct krijgen of ernstig ziek worden. Dat is zo sneu. Het extra pensioengeld zetten we gewoon op een spaarrekening. Beleggen zou misschien interessant zijn, maar dat vinden wij te risicovol. Risico’s nemen past niet bij ons. We hebben ook een 100 %-spaarhypotheek. Onze lasten zijn constant en we profiteren optimaal van de hypotheekrenteaftrek. Wel gaan we binnenkort met onze financieel adviseur in gesprek om te kijken of we de hypotheek versneld kunnen aflossen. Want met de huidige spaarrente levert ons spaargeld amper wat op. En dat is wel jammer natuurlijk.”

