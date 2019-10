Huishoudboekje van Nathalie (45): ‘Mijn man heeft een zakelijke schuld van €67.500’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Nathalie (45) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Nathalie (45), zelfstandig HR-professional (32-40 uur)

Getrouwd met: John (55), zelfstandig koerier (wisselend)

Netto-inkomsten

Salaris Nathalie € 3.500

Salaris John € 125

Overige inkomsten € 900 uit het profit first-systeem

TOTAAL € 4.525

Uitgaven

Hypotheek € 1.250

Gas, water, licht € 220

Zorgverzekering € 270

Overige verzekeringen € 55

Boodschappen € 250

Kleding € 200

Internet en tv € 60

Abonnementen € 65

Goede doelen € 45

Cadeautjes € 100

Uit eten en leuke dingen doen € 300

Vakantie € 200

Extra aflossen op hypotheek € 1.000

TOTAAL € 4.015

Sparen en schulden

Spaargeld € 65.300

Schulden € 67.500 (zakelijke schuld John)

Jij brengt veel meer geld in het laatje dan John. Hoe vind je dat?

“Dat vind ik echt geen probleem. John werkt op afroep als koerier. De ene week maakt hij 10 uur, de andere week is het volle bak. De reden waarom hij zichzelf maar € 125 per maand uitkeert, is dat hij aan een eerder zakelijk avontuur een schuld van € 67.500 heeft overgehouden. Alles wat hij verdient, gaat naar de aflossing. Minus die € 125 dus. Ik dacht eerst dat hij het vervelend zou vinden, maar ook hij vindt het geen probleem. Ik zit voor mijn werk een groot deel van de week in het buitenland. Hij heeft dan de volledige zorg voor ons huis. Zo verdelen wij het prima.”

Je lost € 1.000 extra af op de hypotheek. Waarom?

“Ik reken naar de toekomst. John is 11 jaar ouder dan ik. Straks wil ik voldoende tijd hebben om samen leuke dingen te doen. Dat wil niet zeggen dat ik over 10 jaar wil stoppen met werken, maar ik wil dan gewoon minder druk voelen. Ik spaar niet extra voor mijn pensioen. We hebben allebei wel wat pensioen opgebouwd bij eerdere werkgevers, maar dat is niet genoeg. Het huis is dus ons pensioen. Naast de AOW natuurlijk, waarvan ik er maar gewoon van uitga dat deze tegen die tijd nog bestaat. En we hoeven straks geen grote aanpassingen in het huis te doen. De vorige bewoners hebben hier 47 jaar gewoond. Het huis is al volledig ‘senior-proof’, zeg maar.”

Je hebt het financieel goed op de rit. Altijd zo geweest?

“Nou, nee hoor. Ik had als student al een creditcard en stond standaard € 1000 rood. Daar schaam ik me nu nog weleens voor. In 2003 kwam er een omslag. Ik had een tijdje in het buitenland gewerkt en moest daarvoor een apart aanslagformulier invullen. Ik vroeg netjes zo’n formulier aan. Stuurde de belastingdienst het verkeerde. Maar dat had ik, onnozel als ik was, niet door. Ik vulde alles netjes in en kreeg € 6000 terug. Voor de zekerheid heb ik wel even de belastingdienst gebeld. Klopt het echt? De mevrouw van de belastingdienst verzekerde me dat het in orde was. Ik kon het geld lekker uitgeven. 2 jaar later kreeg ik een belletje op mijn werk. Ik werkte toen als HR-adviseur bij een bedrijf en dacht dat ze belde voor een van mijn medewerkers. Maar helaas, het ging om mij. Die € 6000 moest worden terugbetaald. Vervolgens had ik 10 maanden lang € 600 extra vaste lasten. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Toen ben ik mijn financiën gaan bekijken en heb ik een gedetailleerd overzicht gemaakt. Ik bleek bijvoorbeeld dubbele verzekeringen te hebben. En ik stelde mezelf een boodschappenbudget. Dat geld pinde ik en daar moest ik het mee doen. Zo doen we trouwens nu nog steeds onze boodschappen. En is het geld aan het eind van de maand op? Dan halen we de vriezer en de kelder leeg. En in 2005 kwam er nog een tweede, iets kleiner omslagpunt.”

Vertel…

“Ik won € 9.500 in de postcodeloterij. Ik had eerder een lening afgesloten voor een auto. Ondanks dat belastingdebacle deed ik dat soort gekke dingen in die tijd nog. Die lening kon ik met dat geld in 1 keer afbetalen. Weg ermee! Je snapt dat ik dus nog steeds meedoe met de loterij.”

