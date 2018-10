Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Myra (47) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Myra (47), gastouder (20-30 uur)

RELATIE:

Partner Geerhard (49), installatiemonteur (45 uur)

KINDEREN:

Kevin (7) en Roy (14)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 1000

Salaris partner: € 2160

Kinderbijslag: € 178, 18

TOTAAL € 3338, 18

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 640

Water, gas, licht € 155

Boodschappen (inclusief voor werk) € 450

Verzekeringen € 378

Televisie + internet € 37

Mobiele telefoons € 50

Abonnementen € 42

Twee auto’s (inclusief benzine) € 575

TOTAAL € 2327

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld: € 7500

Schulden € 0

Je man werkt 45 uur per week. Best een hoop.

‘Ja. Mijn man heeft altijd veel gewerkt. Ik weet niet beter. Dat is een keuze die we bewust hebben gemaakt. Doordat hij zo veel werkte en het daarbij passende inkomen meebracht, kon ik thuis blijven met de kinderen. Dat vond ik heerlijk. Ze zijn nooit naar de opvang geweest. Ja, wel naar de peuterspeelzaal, maar dat zie ik eigenlijk meer als voorbereiding op de basisschool.’

Met een heel gezin van één inkomen. Dat hoor je niet veel meer.

‘Wij zijn wat dat betreft heel ouderwets. Het duurde lang voordat ik zwanger was. Toen dat na jaren eindelijk was gelukt, zei ik meteen: ‘Ik wil thuis bij mijn baby blijven.‘ Het zag ernaar uit dat het bij één kind zou blijven, doordat ik flink verminderd vruchtbaar ben. En ik wilde van mijn enige kindje geen seconde missen. Mijn man heeft zijn werkuren toen wat opgeschroefd, voor wat extra inkomen. Hoeveel hij precies werkt verschilt per week, maar meestal 45 uur verdeeld over vijf dagen van ongeveer negen uur. In het weekend is hij vrij. Dan rust hij uit en geeft hij veel aandacht aan de kinderen. Hoewel hij veel van huis was, hebben ze altijd een heel goede band gehad. En dat is nog steeds zo.’

Moest je erg opletten om het van één inkomen te redden?

‘We deden geen al te gekke dingen. Ik hield al mijn uitgaven bij in een schriftje, zodat ik precies wist waar het geld naartoe ging. We hebben nooit de wens gehad om groot en duur te wonen. Dat scheelt flink in vaste lasten. Verder ging ik met mijn oudste zoon veel naar buiten. Naar het bos, naar het strand, lekker naar de speeltuin. Dat was allemaal gratis. Door handig met geld om te gaan, konden we ook nog één keer per jaar twee weken op vakantie. Ik heb niet het gevoel dat we in die tijd iets tekort zijn gekomen.’

