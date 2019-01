Huishoudboekje van Merel (23): ‘Als ik om me heen kijk, besef ik dat we het financieel hartstikke goed hebben’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Merel (23) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Merel (23), communicatiemedewerker (32 uur) en freelance video- en fotograaf (8 uur)

PARTNER:

Jeroen (23), online-marketinganalist (40 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris € 1.670

Salaris partner € 2.100

Bijverdiensten partner € 600

TOTAAL € 4.370

VASTE LASTEN:

Huur € 950

Gas, water, licht € 50

Verzekeringen € 200

Boodschappen € 350

Internet € 25

Abonnementen € 25

Telefoon € 35

Openbaar vervoer € 66

Abonnement sportschool € 60

Kleding € 160

Goede doelen € 35

Vakantie en uitjes € 500

Cadeautjes € 30

TOTAAL € 2.486

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 9.500

Schulden € 0

Jullie hebben samen een lekker inkomen, zeg. Blij mee?

“Jazeker. We werken allebei nog niet zo lang. Dan weet je in het begin nog niet zo goed wat de norm is. Maar als ik om me heen kijk, besef ik dat we het financieel hartstikke goed hebben.”

Naast je vaste baan werk je ook als freelancer. Maar dat inkomen is nog nul. Hoe kan dat?

“Ik ben afgelopen zomer begonnen met wat kleine opdrachten. Dat ik nog niets verdien, komt omdat ik heb geïnvesteerd in goede spullen. Een mooie camera bijvoorbeeld. Die kostte ruim € 2.500. Ik hoop dit jaar wat geld te gaan verdienen met bruidsvideo’s. Als dat een beetje lekker loopt, kan ik misschien stap voor stap wat minder gaan werken. Mijn droom is om uiteindelijk volledig te gaan freelancen, maar dat zal nog wel even duren.”

En hoe zit het met die bijverdiensten?

“Dat is Jeroens ding. Hij koopt websites, plaatst daar blogs op over verschillende onderwerpen, die hij vervolgens weer doorlinkt naar sites van bedrijven. Dat doet hij al sinds zijn studie en dat levert een leuk zakcentje op.”

Het valt op dat jullie relatief weinig aan gas, water en licht uitgeven. Is dat bewust?

“Zeker. Ik probeer zo milieubewust mogelijk te leven. Als ik het koud heb, doe ik liever een warme trui aan dan dat ik de verwarming meteen hoger zet. Maar ik sla niet door, hoor. Als ik het met die trui aan nog steeds koud heb, geef ik de thermostaat wel een zwieper.”

Ben je ook zo bewust als het om geld uitgeven gaat?

“Geld uitgeven aan dingen die geen extra waarde hebben, vind ik zonde. Dat doe ik dus niet. Toen we begonnen met werken, hebben we een begroting gemaakt voor verschillende uitgavenposten. Na een tijdje bleek dat we eigenlijk veel geld aan onnodige boodschappen uitgaven. Daar zag ik de meerwaarde niet van in. Nu bestellen we onze boodschappen bewust online en kook ik altijd voor twee dagen. Dat bespaart niet alleen geld, maar ook veel energiekosten en tijd. Driedubbele winst, dus.”

