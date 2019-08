Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 26-jarige Marleen om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Marleen (26), verkoopster (24 uur)

Relatie: met Rick (36), transportplanner (48 uur)

Kinderen: Nine (1)

Netto-inkomsten

Salaris Marleen € 900

Salaris Rick € 2.775

Toeslag kinderopvang € 603

Kinderbijslag € 67

Totaal € 4.345

Uitgaven

Hypotheek € 590

Gas, water, licht € 149

Verzekeringen € 300

Boodschappen € 450

Kinderopvang € 755

Kleding € 350

Auto’s € 315 (inclusief benzine)

Internet en tv € 70

Telefoon € 55

Abonnementen € 15

Sporten € 25

Uit eten, cadeautjes en leuke dingen doen € 400

Vakantie € 250

Aflossen schuld bij de Belastingdienst € 20

Sparen € 300

Totaal € 4.044

Sparen en schulden

Spaarrekening € 6.700

Schulden € 300 bij de Belastingdienst

Tevreden over jullie financiën?

“Ik ben tevreden met hoe we het doen, hoewel het geld er soms wel hard uitgaat. Maar ik weet hoe dat komt: we geven vrij makkelijk geld uit aan leuke dingen. We gaan bijvoorbeeld regelmatig uit eten of pakken in de zomer een terrasje. Hartstikke gezellig vinden we dat. En we gaan regelmatig met Nine op pad. Eerder nam ik weleens zelf kadetjes en koffie mee, maar dat vind ik toch niks. We halen liever onderweg wat, bij een leuk tentje bijvoorbeeld. Al met al gaat de post ‘leuke dingen doen’ dan best hard.”

Is er iets waar je eigenlijk te veel geld aan uitgeeft?

“De boodschappen! Ik ben erg van het gemak. Voordat Nine geboren werd, ging ik nog weleens naar een budgetsupermarkt. Nu kies ik voor een winkel op 1 minuut loopafstand. Dan doe ik alles waar ik op dat moment zin in heb in het karretje. Boodschappen doe ik vrijwel dagelijks. Budgettechnisch natuurlijk niet zo slim. Maar we kunnen het betalen. En vergeet niet dat we luiers moeten kopen. Dat is een best een kostenpost iedere maand.”

Ben je tevreden met jullie spaarsaldo?

“Het is een fijn gevoel dat we een buffer hebben voor onvoorziene kosten. De auto moet bijvoorbeeld binnenkort weer gekeurd worden. Eventuele reparaties kunnen we dan betalen. Het geld dat we aan het einde van de maand over hebben, gaat naar de spaarrekening. Gemiddeld is dat € 300. Maar er zijn ook maanden dat het geld aan het eind van de maand op is.”

