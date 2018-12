Huishoudboekje van Marion: ‘Iedere maand ben ik een vermogen kwijt aan cadeautjes’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Marion (33) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Marion (33), consultant (32 uur)

KINDEREN:

Esmee (6) en Amber (9)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris € 2429

Alimentatie € 150

Kinderbijslag € 162,75

TOTAAL € 2741,75

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 550

Gas, water, licht € 90

Verzekeringen € 210

Auto + reiskosten € 200

Internet en televisie € 43

Boodschappen € 500

BSO € 200

Mobiele telefoon € 17,50

Abonnementen € 40

Sportlessen kinderen € 35

TOTAAL € 1885,50

SPAREN EN SCHULDEN:

Spaargeld € 7.000

Schulden € 0

Heb je je inkomsten en uitgaven vaker op een rijtje gezet? Of alleen nu je meedoet aan deze rubriek?

‘Nee, dat lijstje kon ik zo tevoorschijn toveren. Een klein jaar geleden ben ik gescheiden van de vader van mijn twee kinderen. Ik was degene die de knoop doorhakte. Ons huwelijk was op. We konden het niet eens meer eens worden over welke film we ‘s avonds gingen kijken. We hadden ons allebei ontwikkeld, maar een andere kant op. Al was ik degene die de beslissing nam, hij stond er uiteindelijk ook achter. Al was er eerst natuurlijk vooral verdriet. Bij ons allebei. Verdriet omdat het niet geworden was wat we zo graag wilden. In die tijd heb ik veel gerekend. Ik wilde graag met de kinderen in ons huis blijven wonen en heb wel op duizend manieren zitten puzzelen hoe ik dat financieel voor elkaar kon krijgen. Door één dag meer te gaan werken en met wat alimentatie voor de kinderen lukt dat nu.’

Je houdt zelfs honderden euro’s over iedere maand.

‘Ja, na het betalen van de váste lasten. Maar er zijn altijd meer kosten dan dat. We wonen in een dorp waar iedereen elkaar uitnodigt voor verjaardagsfeestjes. Dus iedere maand ben ik een vermogen kwijt aan cadeautjes. Plus dat ik bijvoorbeeld veel reparaties aan mijn auto heb moeten laten doen de laatste tijd. Er zijn genoeg maanden waarin alles op gaat.’

Spaar je?

‘Dat probeer ik wel, ja. Al gebeurt het vaak dat ik aan het begin van de maand enthousiast een flink bedrag overboek naar mijn spaarrekening en ik halverwege de maand begin met terugboeken. Eerst 50 euro. Dan 100 euro. Tot al het geld dat ik wilde sparen weer op mijn betaalrekening staat en ook gewoon op gaat. Ik ben niet de enige die dit doet, hoor ik om me heen. Ik vind sparen lastig. Zeker nu er niet per se noodzaak is. Al gaat dat binnenkort veranderen.’

