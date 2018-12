Huishoudboekje van Marielle (32): ‘Tot 1 januari blijf ik spenden’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Marielle (32) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Marielle (32), leidster kinderopvang (26 uur)

PARTNER:

Dave (28), productiemedewerker (30 uur)

KINDEREN:

Marinka (6)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 1000

Salaris partner: € 1400

Bijverdiensten: € 500-700

Kinderbijslag: € 82

TOTAAL € 2982 – 3182

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 850

Gas, water, licht € 126

Verzekeringen € 278

Auto inclusief benzine € 200

Abonnementen € 23,50

Internet en televisie € 49

Boodschappen € 400

Mobiele telefoons € 39

Zwemles € 75

Sport Marielle € 30

TOTAAL € 2070,50

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 1900

Schulden € 500 (bij vader Dave)

Nu kiezen: automatische incasso of zelf overschrijven.

‘Doe mij die automatische incasso maar. Ik ben slecht met getallen. Ik ben slordig en betaal rekeningen vaak te laat, omdat ik het vergeet. Dus de automatische incasso is voor mij de uitvinding van de eeuw. Het voorkomt een hoop boetes hier in huis.’

Vind je van jezelf dat je slecht met geld kunt omgaan?

‘Het is niet zo dat ik een gat in mijn hand heb. Ik heb vriendinnen die in de eerste week van de maand hun hele salaris al hebben uitgegeven. Bij mij zit het meer in administratie en overzicht. Daarom doe ik ook mee aan deze rubriek. Het dwong me om eens een goed overzicht te maken van onze inkomsten en uitgaven. Dave en ik hebben aan het einde van de maand vaak wel het gevoel van: waar is ons geld eigenlijk naartoe gegaan?’

Hoe ziet jullie administratie er dan uit?

‘Daar gaat het meteen al mis. We hebben niet echt een administratie. Ik ben ooit begonnen met een systeem met mappen, maar dat verslonsde al snel. Bovendien, gaat het meeste tegenwoordig via e-mail. Rekeningen, jaaroverzichten en dat soort dingen. Ik heb geen printer thuis, dus kan het niet afdrukken en dan in de bijbehorende map stoppen. Daar loopt mijn systeem al vast. Ik moet zeggen dat ik er ook niet actief iets aan doe om dat te veranderen.’

