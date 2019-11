Huishoudboekje van Marielle (49): ‘Je komt me wel 6 keer per week tegen in de supermarkt’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Marielle (49) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Marielle (49) recruiter en budgetcoach (32 uur)

Kinderen: Joost (13) en Teun (15)

Netto-inkomsten

Salaris Marielle € 1740

Kindgebonden budget € 340

TOTAAL € 2080

Uitgaven

Gas, water, licht € 100

Zorgverzekering € 135

Overige verzekeringen € 40

Boodschappen € 300

Auto € 275 (incl. benzine)

Internet en tv € 50

Telefoon € 25

Sporten € 15

Goede doelen € 2,50

Huisdieren € 125

Leuke dingen doen € 250

Kinderrekening € 120

Naar potje ‘veerkracht’ € 350

Inleg beleggersrekening € 250

TOTAAL € 2037,50

Sparen en schulden

Spaargeld: € 25.000

Je noemt geen huur- of hypotheeklasten. Hoe zit dat?

“Ik heb een koophuis, maar geen hypotheek. Na mijn scheiding heb ik 4 jaar geleden dit huis gekocht, dat ik volledig kon financieren van de overwaarde van onze gezamenlijke woning, eigen geld en wat financiële hulp van mijn ouders. Huren vond ik geen slimme optie. Ik besloot een huis te kopen met de middelen die ik had. Het is de beste beslissing ooit geweest.”

Hoe voelt het om geen woonlasten te hebben?

“Het geeft me vrijheid en ruimte om mijn dromen waar te maken. Ik droom veel, stel mezelf doelen en ga vervolgens de uitdaging aan. Zo’n drie jaar geleden is dat begonnen. Ik wilde een paar weken met een bootje in Friesland varen. Maar een bootje huren is prijzig. Toen ben ik naar andere mogelijkheden gaan kijken. Ik kocht een kajuitbootje op Marktplaats, we hebben een te gekke vakantie gehad en daarna verkocht ik het weer, met een winst van € 100.”

Heb je al veel doelen bereikt?

“Ik wilde dit jaar met Joost en Teun een mooie reis maken. Na een hoop puzzelwerk kwam ik op een budget van € 5500. Toen ben ik gaan kijken hoe ik dat kon realiseren en wat ik ervoor moest laten. Ik heb een halfjaar lang geen kleding gekocht. Dat scheelde behoorlijk, want daar gaf ik gemiddeld zo’n € 200 per maand aan uit. Ik ging weinig uit eten en kocht geen onnodige dingen. En als er iets stukging in huis vroeg ik mezelf af of het wel meteen vervangen moest worden. Zo heb ik in relatief korte tijd het bedrag bij elkaar gespaard. Deze zomer zijn we met een rugzak door Thailand getrokken. Yes, droom gerealiseerd.”

Ah, de reis zit erop. Nu weer lekker shoppen?

“Haha… nee, ik ga door met heel weinig kleding kopen. Ik heb wel weer wat gekocht hoor, maar of ik daar nu zo blij van werd? Ik heb gewoon genoeg. Ik zie het ook niet meer als een challenge. Het is een andere mindset geworden. Zoals dat voor zoveel andere uitgaven ook geldt. Ik doe bijvoorbeeld heel bewust boodschappen. Ik ga niet naar een budgetwinkel en je komt me wel 6 keer per week tegen in de supermarkt, maar ik let gewoon goed op wat ik koop. Dat lukt prima hoewel het altijd een uitdaging blijft.”

