Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Maria (43) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE

Maria (43) WW-uitkering

PARTNER

Single

KINDEREN

Teddy (19), Conner (18), James (7) en Charly (3)

NETTO-INKOMSTEN

WW-uitkering € 815

Bijdrage huishoudgeld Teddy € 90

Alimentatie voor Conner € 250

Alimentatie voor James € 277

Alimentatie voor Charly € 250<

Toeslagen € 985

Kinderbijslag € 162

TOTAAL € 2.829

UITGAVEN

Hypotheek € 700

Gas, water, licht € 210

Boodschappen € 500

Verzekeringen: € 220

Auto € 200 (incl. benzine)

Internet en televisie € 70

Telefoon € 60

Huisdieren € 25

Leuke dingen, kleding en vakantie: € 125

Aflossing schuld belastingdienst: € 67

Onvoorziene uitgaven € 100

TOTAAL € 2.277

SPAREN & SCHULDEN

Spaargeld: € 800

Schuld: € 300 bij de Belastingdienst

Voor ieder kind een apart alimentatiebedrag? Hoe zit dat?

“Mijn situatie is eh… laat ik het zo zeggen, wat ongewoon. Ik heb 4 kinderen van 3 verschillende vaders. Geen bewuste keus hoor, maar soms loopt het leven anders dan gepland. Ik krijg dus van 3 kanten kinderalimentatie. Het alimentatiebedrag voor Teddy gaat sinds haar 18e rechtstreeks naar haar en bij Connor zal dat binnenkort ook het geval zijn.”

Kletsen mensen weleens?

“Ja, achter mijn rug. Zo van… die duikt ook met iedereen het bed in. Maar dat zijn mensen die mij niet kennen. De liefde voor alle 3 de mannen was groot en de kinderen waren meer dan welkom. Voor mij en voor hun vaders.”

Je werkt zelf niet?

“Ik zit sinds mei 2017 thuis. Daarvoor werkte ik ruim 10 jaar als medewerker klantenservice bij een bedrijf in de buurt. Ik had het naar mijn zin, totdat het niet meer ging. Ik zat er volledig doorheen. De nasleep van de verbroken relaties, de zorg voor de kinderen en vrijwel geen tijd voor mezelf… het was te veel. Uiteindelijk ben ik in de WW terechtgekomen. Het gaat nu goed met me en ik wil ook graag weer werken. Eerlijk is eerlijk: ik schaam me best dat mijn inkomen nu van mijn exen en het UWV moet komen. Het is fijner straks ook mijn eigen geld te verdienen. Ik ben op zoek naar werk, maar het valt niet mee wat te vinden.”

