Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Margot (21) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Margot (21), verkoopmedewerker (36 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris € 1370

TOTAAL € 1370

VASTE LASTEN:

Auto € 250 (inclusief benzine)

Verzekeringen € 135

Bijdrage boodschappen € 150

Telefoon € 25

TOTAAL € 560

SPAREN EN SCHULDEN:

Spaargeld € 5500

Schulden € 0

Jij houdt iedere maand een hoop geld over. Hoe krijg je dat voor elkaar?

‘Ik woon bij mijn ouders. Dat scheelt veel geld. Daardoor kan ik iedere maand een flink bedrag van mijn inkomen sparen. Ik betaal een vast bedrag per maand mee aan de boodschappen. Zo heb ik dat afgesproken met mijn ouders. Dat bedrag maak ik aan het begin van de maand naar ze over. Kostgeld wilden ze niet van me hebben.’

Hoe is de huidige situatie ontstaan?

‘Ik ben onlangs gestopt met mijn opleiding. Ik had de havo afgemaakt en was begonnen aan een hbo-opleiding, maar die paste niet bij me. In eerste instantie wilde ik ’m afmaken, onder het mom van: wie a zegt, moet b zeggen. Maar ik verloor mijn motivatie en ging steeds meer werken in de winkel waar ik een bijbaantje had. Toen heb ik toch maar besloten ermee te stoppen. Ook omdat ik mijn ontvangen studiefinanciering niet terug hoefde te betalen als ik me voor een bepaalde datum uitschreef. Volgens de regels mag ik in datzelfde schooljaar geen studiefinanciering aanvragen voor een andere studie, dus besloot ik even te gaan werken. Ik kon fulltime terecht bij de kledingwinkel waar ik toch al werkte. Het geeft me ook de tijd om na te denken over mijn leven. Wat wil ik nu precies? Studeren? Werken?’

En? Ben je daar al uit?

‘Ik dacht een paar maanden geleden nog: laat mij maar werken. Dan werk ik me binnen een bedrijf wel hogerop, zonder opleiding. Maar nu ik al een tijd fulltime in de winkel sta, begin ik daar toch aan te twijfelen. Je wordt niet zomaar van verkoopmedewerker opeens filiaalmanager, bijvoorbeeld. En bovendien: is dat mijn ambitie wel? Ik ben er nog niet helemaal uit.’

Beeld: iStock