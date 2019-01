Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Maddy (39) om te laten zien waar ze het van doet.

Lees ook: Huishoudboekje van Marielle (32): ‘Tot 1 januari blijf ik spenden’

WIE:

Naam Maddy (39), businesscoach (36 uur gemiddeld)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 1150

TOTAAL € 1150

VASTE LASTEN:

Huur inclusief gas, water, licht € 725

Verzekeringen € 170

Internet € 24,95

Boodschappen € 250

Mobiele telefoon € 25

Sportschool € 25

Goede doelen € 10

TOTAAL € 1229,95

SPAREN EN SCHULDEN:



Spaargeld € 33.500

Schulden € 0

Je vaste lasten zijn hoger dan je inkomen. Hoe komt dat?

‘Ik heb een paar maanden geleden mijn baan opgezegd. Ik werkte twaalf jaar lang in een leidinggevende functie bij een bedrijf in de chemie. Ik verdiende daar een heel goed salaris, ruim 4000 euro per maand. Dat geld was lekker, maar ik vervreemde steeds meer van mijn werk. Mijn interesses verschoven gedurende de jaren. Ik ontdekte hoe leuk reizen is en deed veel aan zelfontwikkeling. In het weekend volgde ik cursussen en workshops. Wanneer ik dan op maandag weer naar mijn werk moest, was ik chagrijnig. Waar ik ooit met een glimlach achter mijn bureau ging zetten, lukte me dat niet meer. Ik ben single en heb financieel geen partner om op te leunen. Dus dacht ik eerst: ja, jammer dan. Dan maar iets minder blij met m’n werk. Er moet toch brood op de plank komen. Pas toen een goede vriendin opeens haar man verloor aan een hartaanval, ging bij mij de knop om. Het leven kan zo afgelopen zijn. Waarom dan vijf dagen per week iets doen waar je niet blij van wordt?’

Heb je toen van de een op de andere dag je baan opgezegd?

‘Nee, zeker niet. Dat past niet bij mij. Ik ben een flinke spaarpot gaan aanleggen. Ik wist dat ik weg wilde uit mijn oude baan, maar had nog geen idee wat ik dan wel wilde. Dat ben ik in mijn vrije tijd gaan onderzoeken. Na veel paden te hebben bewandeld, besloot ik dat ik mensen wil gaan helpen bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Ik heb altijd op een afdeling gewerkt die zich bezighield met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en producten en die aan de man brengen. Daar was ik goed in. Door het als zelfstandig ondernemer te gaan doen, kreeg ik meer vrijheid. Ik hoefde niet meer zover te reizen en werkte met mensen die ik zelf uitkoos. Daar verlangde ik erg naar.’

Hoeveel spaargeld wilde je hebben voor je je baan opgezegde?

‘Ik had mezelf als doel gesteld om 30.000 euro te sparen. Een flink bedrag, waarvan ik het een jaar kon uitzingen, mocht ik helemaal geen inkomen weten te genereren. Ik ging zuiniger leven en zette zoveel mogelijk weg. Waar het me nooit lukte om te sparen, ging het nu supersnel. Dat kwam omdat ik een doel voor ogen had. Dankzij een belastingmeevaller had ik het geld een halfjaar geleden opeens op mijn rekening staan. Ik heb een dansje door de kamer gedaan en ben toen het kantoor van mijn baas binnengestapt. Ik zei: ‘Ik ben niet gelukkig meer en wil voor mezelf beginnen.’ Ze trok alles uit de kast om me te behouden voor het bedrijf. Ze heeft zelfs aangeboden om me als freelancer in te huren en dan niet meer fulltime. Daar heb ik even over getwijfeld maar toch nee op gezegd. Ik wilde echt loskomen.’

Het hele interview lees je in Flair 01. Deze editie ligt nu (t/m 8 januari) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock