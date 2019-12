Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Lieke (45) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam: Lieke (45) medisch secretaresse (24 uur)

Kinderen: Maartje (10) en Quinn (8)

Netto-inkomsten

Inkomen € 1.680

Toeslagen € 755

Kinderbijslag € 179

Alimentatie € 500

TOTAAL € 3.114

Uitgaven

Huur € 709

Gas, water en licht € 120

Zorgverzekering € 136

Overige verzekering € 80

Boodschappen € 500

Auto € 150

Telefoon € 18

Internet en televisie € 46,50

Sporten en muziekles € 170

Kleding € 50

Abonnementen € 20

Huisdieren € 15

Cadeautjes € 25

Uit eten en leuke dingen doen € 100

Vakantie € 200

Sparen kinderen € 200

Sparen algemeen € 500

TOTAAL € 3.039,50

Sparen en schulden

Spaargeld € 13.500

Spaarrekening kinderen € 12.000

Je krijgt een berg toeslagen zeg je. Waar heb je zoal recht op?

“Ik krijg een kindgebondenbudget, zorgtoeslag én huurtoeslag. Bij elkaar een bedrag van 755 euro per maand. Ik hoor regelmatig van mensen dat het als alleenstaande moeder maar luxe is, dat stoort me. Natuurlijk krijg ik een mooi bedrag per maand. Maar ik rooi het wel allemaal in m’n eentje. De vader van Quinn en Maartje woont aan de andere kant van het land, dus de zorg komt vrijwel volledig op mij neer. En door die toeslagen kan ik gewoon 24 uur werken en de rest van de tijd ben ik er voor de kinderen. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk en waardevol.”

Is er financieel veel veranderd na de scheiding?

“Dat valt eigenlijk wel mee. Ons huis moest verkocht worden en gelukkig is dat gelukt zonder verlies. Een nieuw huis kopen, zat er voor mij niet in. Omdat de verkoop ook geen noemenswaardige overwaarde opleverde en ik vrijwel geen spaargeld had, moest ik gaan huren. Huren in de vrije sector was geen optie. Ze vragen gerust duizend euro voor een driekamerappartement. Dat ging me echt te ver. Ik kwam wel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat idee vond ik even slikken in het begin, maar ik had niet veel keus. We wonen hier prima, maar ik hoop toch over een aantal jaar iets te kunnen kopen. In een buurt waar ik me iets meer thuis voel. Over een jaar of vijf hoop ik voldoende eigen geld te hebben en dan toch een kleine woning te kunnen kopen.”

Als je naar je uitgavenlijst kijkt, zijn er dan posten die omlaag kunnen?

“Ik wil het boodschappenbudget graag wat omlaag. Regelmatig hoor ik dat gezinnen het met vierhonderd euro per maand redden. Dat probeer ik al een tijdje. Ik heb een aparte boodschappenrekening en iedere eerste van de maand zet ik daar vierhonderd op, maar voordat de maand om is moet ik toch weer minimaal honderd euro bij storten. En ik koop echt niet alleen maar A-merken en ik let op aanbiedingen. Verder gaat er een redelijk bedrag naar sport- en muziekles. Maar daar wil ik niet op bezuinigen. De kinderen genieten ervan en ik ben blij dat ik ze dat kan bieden. Ach, eigenlijk vind ik dat ik het best netjes doe. En ik spaar natuurlijk ook flink.”

Ben je altijd een spaarder geweest?

“Nee, helemaal niet. Toen ik nog met de vader van de kinderen was, spaarde ik vrijwel helemaal niet. Ik gaf geld heel makkelijk uit. Nu vind ik dingen snel te duur.”

Zoals?

“Ik ga graag uit eten met de kinderen of met vrienden, maar ik vind de horeca echt schandalig duur. Ik vind het niet erg om geld neer te leggen voor lekker eten, maar het is vaak niet bijzonder goed. Laatst zat ik met een vriendin in een restaurantje en we moesten 7,50 euro afrekenen voor een karafje kraanwater met een blaadje munt. En de vis die we bestelden, kan ik zelf beter maken. Dat irriteert me dan en merk dat dat gevoel bij mij langer blijft dan het plezier dat ik aan zo’n avond beleef. En dagjes uit vind ik ook duur. Een dagje dierentuin met parkeerkaart kost me gewoon zeventig euro. En dan neem ik zelf de broodjes en drankjes nog mee.”

