Huishoudboekje van Lara (28): ‘Mijn vriend hoeft niet mee te betalen aan de vaste lasten’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Lara (28) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Lara (28), ordermanager (40 uur)

Woont samen met: Frank (28)

Netto-inkomsten

Salaris Lara: € 2.106

TOTAAL € 2.106

UITGAVEN

Hypotheek € 471

VVE-bijdrage € 70

Gas, water, licht € 89

Zorgverzekering € 82

Overige verzekeringen € 35

Boodschappen € 225

Kleding € 40

Scooter (incl. benzine) € 20

Internet en TV € 28

Telefoon € 11

Sporten € 72,50

Schoonmaakster € 40

Cadeautjes € 20

Uit eten en leuke dingen doen € 25

Sparen € 750

Beleggen € 100

TOTAAL € 2.078,50

Sparen & schulden

Spaarrekening € 8.550

Er staan geen inkomsten van Frank in je financieel overzicht. Waarom niet?

“Wij houden onze financiën grotendeels gescheiden. Alleen de posten boodschappen, schoonmaakster en uit eten delen we. Enerzijds doen we dat omdat we allebei financieel onafhankelijk willen zijn en blijven. Anderzijds hebben we de afspraak dat Frank niet mee hoeft te betalen aan de vaste (woon)lasten. Hij heeft mij namelijk ooit financieel geholpen met het kopen van mijn appartement. Daar wonen we sinds 1,5 jaar ook samen. Ik vond het zo fijn dat hij me hielp dat ik heb gezegd dat hij de eerste 2 jaar niet hoeft bij te dragen. Over een half jaar kijken we wel verder hoe we de verdeling gaan maken.”

Je spaart een lekker bedrag. Heb je een speciaal spaardoel?

“Ik wil eind dit jaar € 10.000 op mijn spaarrekening hebben staan. Dat is mijn eerste spaardoel en tevens het minimale bedrag dat ik als buffer wil hebben. Daarna ga ik sparen voor een auto. Nu doe ik alles op de scooter of op de fiets. Ik wil al heel lang een kleine cabrio. Tweedehands gaat die me zo’n € 7.000 kosten. Omdat ik volgend jaar wat meer ga verdienen wil ik € 800 per maand apart zetten. De helft daarvan is dan voor de auto. Ergens medio 2021 moet die cabrio gewoon voor de deur staan. Ongeveer € 250 wil ik gebruiken voor het extra aflossen van de hypotheek. We wonen nu vrij klein en willen over een paar jaar iets groters kopen. En omdat ik niet verwacht dat mijn huis tegen die tijd overwaarde heeft, is het wel handig natuurlijk om extra af te lossen. Het spaargeld dat dan nog overblijft is voor andere dingen.”

Je sport zeker veel gezien de kostenpost?

“Ja, dat klopt. Ik sport op dit moment 5 keer per week in de sportschool. In november stop ik daarmee omdat ik naast mijn werk weer ga studeren. De tijd is er dan niet meer en ik houd dan weer wat geld over. Dat wil niet zeggen dat ik niet meer ga sporten, want dat vind ik echt veel te leuk en belangrijk. We duiken allebei graag en dat gaan we straks weer wat vaker doen. Dat kost ons weinig tot niets. De duikuitrusting van zo’n € 2.000 is namelijk allang betaald.”

En vakanties? Hoe betaal je die?

“Vakanties betalen we samen. Als we weg willen, kijk ik hoe veel geld ik daaraan wil en kan uitgeven. Daar zet ik dus geen geld voor apart. Meestal zijn we per persoon € 1.500 kwijt voor 3 weken weg. Eerder betaalde ik vakanties eigenlijk altijd van mijn spaargeld omdat ik voorheen mijn vakantiegeld per maand kreeg. Ik zag dat niet zozeer als vakantiegeld, maar als inkomen. Nu krijg ik het 2 keer per jaar. Dat werkt eigenlijk beter voor mij.”

