Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Rosa (31) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Rosa (31), food & beverage manager (38 uur)

Relatie: met Andy (46), chef-kok (36 uur)

Netto-Inkomsten

Salaris Rosa € 2.000

Salaris Andy € 2.350

Inkomsten uit doorverkoop spullen € 100

TOTAAL € 4.450

Uitgaven

Hypotheek € 895

Gas, water, licht € 185

Gemeentebelastingen € 68

Verzekeringen € 543

Boodschappen € 350

Auto € 85 (inclusief benzine)

Goede doelen € 55

Internet en televisie € 68,50

Telefoon € 75

Abonnementen € 37

Huuropslag € 53

Sporten € 70

Kleding € 150

Huisdieren € 35

Schoonmaakster € 85

Verbouwingskosten € 300

Uit eten gaan en andere leuke dingen doen € 60

Gadgets € 75

Vakantie € 75

Sparen € 500

Extra sparen voor aflossing hypotheek € 400

TOTAAL € 4.164,50

Sparen en schulden

Spaarrekening € 5.000

Schulden € 0

Geld en jij. Een goede match?

“Inmiddels wel, maar een jaar of 10 geleden was dat heel anders. Ik was 18, had mijn havodiploma gehaald en wilde een jaartje gaan werken. Ik kwam in een restaurant terecht, waar ik uiteindelijk 13 jaar ben blijven hangen. Op mijn 23ste ging ik op mezelf wonen. Wow, wat een kosten kwamen er toen op me af. Ik vroeg toeslagen aan, ik dacht dat ik daar recht op had, maar dat was helemaal niet zo. Aan het einde van het jaar moest ik € 5.000 terugbetalen. Van die tijd heb ik geleerd en sindsdien leef ik zuiniger. Mijn vader noemt me weleens gekscherend een kniepert.”

En? Een goede benaming?

“Ik ben een spaarder en ben best zuinig, maar niet buitengewoon hoor. Het is niet zo dat ik mijn geld niet uitgeef. Maar er zijn genoeg dingen waarvan ik het zonde vind om er veel geld aan uit te geven. Ik heb een reclamefolder-app op mijn telefoon die ik check voordat ik boodschappen doe. Tandpasta bijvoorbeeld, daar betaal ik nooit het volle bedrag voor. Er is altijd wel ergens een ‘1+1 gratis’-aanbieding. En ik check altijd de bon. Als de caissière vergeet de korting te geven, ga ik terug. Tot ergernis van Andy. En zie ik een leuke broek in een winkel? Dan pas ik hem en kijk vervolgens of ik ’m online goedkoper kan vinden. Of ik check Marktplaats. En als we op vakantie gaan, boeken we een bingoreis. Ken je dat? Je boekt dan een reis naar een land naar keuze, maar weet van tevoren niet waar je terechtkomt. Pas in de bus hoor je naar welke accommodatie je gaat. Vaak hebben mensen in diezelfde bus het dubbele voor het hotel betaald. Dat vind ik lol.”

En Andy? Is hij ook zuinig?

“Eigenlijk zijn we tegenpolen: hij is de spender, ik ben de spaarder. Maar we hebben een balans gevonden. En ik heb hem nu zover dat hij een trui aantrekt als hij het koud heeft, in plaats van de verwarming een graadje hoger te zetten.”

Hoe zit het met die spullen die jullie verkopen?

“Andy is van de handeltjes. Hij raakte geïnspireerd door het tv-programma Salvage hunters op Discovery, waarin een handelaar op zoek gaat naar spullen voor zijn antiekwinkel. Andy heeft een tijd zelf van autostoelen banken gemaakt en verkocht. Nu koopt hij horloges en oude landkaarten op en verkoopt die weer door. Ik doe ook een beetje mee. Ik vind het leuk om naar de kringloop te gaan en dingen te scoren die ik voor meer geld kan verkopen. En eens in de zoveel tijd ruim ik mijn kasten op en verkoop ik dingen die ik niet meer draag of gebruik. We doen het niet voor het geld, vooral voor de kick. We huren wel een opslagruimte, want in huis hebben we geen plek om de handel op te slaan.”

