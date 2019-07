Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Kerry Ann (32) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Kerry-Ann (32), stewardess (fulltime) en orderpicker (5 tot 24 uur per week)

Netto-inkomsten

Salaris stewardess € 2.000

Salaris orderpicker € 500 gemiddeld

TOTAAL € 2.500

Uitgaven

Hypotheek € 442

Gas, water, licht € 147

Gemeentebelastingen € 82

Verzekeringen € 285

Boodschappen € 550

Auto € 325 (inclusief benzine)

Internet en tv € 48,50

Telefoon € 34

Goede doelen € 27

Uit eten gaan € 150

Vakantie € 75

Uiterlijke verzorging € 96

Sparen € 150

TOTAAL € 2.411,50

Sparen en schulden

Spaargeld € 9.451

€ 9.451 Schulden € 0

Je hebt in je eentje een huis gekocht. Was dat eenvoudig?

“Mijn brutosalaris is bijna hetzelfde als mijn nettosalaris. Dat komt omdat ik als stewardess veel toeslagen krijg. Bij het aanvragen van een hypotheek kijkt de bank alleen naar je brutoloon. Toeslagen worden niet meegenomen. In mijn geval is mijn brutosalaris dus relatief laag. Daardoor kon ik minder lenen dan ik zou willen. Dat was wel even zuur toen ik 2 jaar geleden een huis wilde kopen. Ik heb een heerlijk huis, maar ik had graag in een andere buurt gewoond waar ik me meer thuis zou voelen. De huizenprijzen lagen daar te hoog.”

J e betaalt dus minder aan woonlasten dan je zou kunnen dragen. Waar gebruik je het geld dat je overhoudt nu voor?

“Ik heb mezelf een financieel doel gesteld: ieder jaar wil ik € 5.000 aflossen. In mijn geval betekent dat € 3.500 verplichte aflossing en € 1.500 extra. Het eerste jaar lukte dat precies. Vorig jaar heb ik zelfs € 10.000 afgelost. Mijn ouders hebben 20 jaar geleden een beleggingsrekening voor mij geopend. De opbrengst daarvan was erg mager. Vorig jaar heb ik die rekening opgezegd en het geld dat toen vrijkwam gebruikt voor een extra aflossing. Dat kwam goed uit.”

Waarom heb je jezelf dat doel gesteld?

“Ik zie dit huis echt als starterswoning. Ik hoop in de toekomst een jaren 30-huis te kopen in een andere buurt. Dan is sparen op deze manier wel zo slim natuurlijk.”

