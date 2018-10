Het huishoudboekje van Kelsey (35): ‘Ons inkomen wisselt zo, dat ik daar onzeker van word’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Kelsey (35) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Kelsey (35), hostess (uren variëren)

RELATIE:

Karim (36), online-ondernemer (40 uur)

KINDEREN:

Max (8)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 750 – 1000

Salaris partner: € 1500 (gemiddeld)

Kinderbijslag: € 81,38

TOTAAL € 2331,38 – € 2581,38

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 730

Gas, water en licht € 125

Boodschappen € 350

Verzekeringen € 304

Auto € 250 (inclusief benzine)

Internet en televisie € 35

Mobiele telefoons € 75

Abonnementen € 35

TOTAAL € 1974

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 1250

Schulden € 0

Zijn jullie blij met jullie inkomen?

‘Op zich wel. Ik werk als hostess bij een groot bedrijf. Ik ontvang de mensen die binnenlopen, vraag ze waar ze voor komen en verwijs ze door naar de plek waar ze verder geholpen kunnen worden. Ik heb een nulurencontract. Sommige weken werk ik 15 uur, andere weken 25 uur. Gemiddeld schommelt mijn salaris tussen de 750 en 1000 euro. Mijn man is sinds ruim een jaar eigen baas. Daar droomde hij al zijn leven lang van. Toen ik een baan vond, gaf dat genoeg financiële ruimte om voor die droom te gaan. Het is een flinke val in inkomsten. In loondienst verdiende hij bijna het dubbele. Maar het bloed gaat waar het niet kruipen kan, hè? Het is hard werken, maar we zien groei, dus dat is fijn.’

Jullie inkomen is vrij onvoorspelbaar. Is dat niet lastig?

‘Dat vind ik inderdaad lastig. In magere maanden is ons inkomen net genoeg om de vaste lasten te betalen. Dan blijft er daarna amper nog iets over. In vettere maanden, waarin ik meer kan werken en Karim meer klussen heeft, houden we best wel wat over. Ik was altijd gewend om tot op de cent nauwkeurig te weten wat er binnenkwam. Ik wist zelfs precies op welke dag Karims baas het geld overmaakte. Daar kon ik echt op rekenen. Die zekerheid is weg. Daar word ik af en toe nerveus van, omdat ik weet dat onze financiële situatie niet zo stevig is. Ik kan mijn baan zo kwijt zijn en als zelfstandig ondernemer staat de toekomst ook niet bepaald in steen gebeiteld. Ook vind ik het nu lastiger om goed overzicht te hebben van hoeveel ruimte we financieel hebben. Ik sta geregeld lang te twijfelen in de winkel: kan dit of niet? Ons inkomen wisselt zo, dat ik daar onzeker van word. Vervelend. Aan de andere kant: ik word er wel zuinig van. Ik wil absoluut geen schulden maken. Dat heb ik om me heen te vaak fout zien gaan.’

