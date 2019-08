Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 20-jarige Jill om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Jill (20), stewardess (40 uur) en overblijfjuf (2 uur)

Netto-inkomsten

Salaris stewardess € 1.800

Inkomsten overblijfjuf € 48

TOTAAL € 1.848

Uitgaven

Kostgeld € 430

Verzekeringen € 87

Auto (inclusief benzine) € 195

Telefoon € 14

Kleding € 150

Uit eten gaan en leuke dingen doen € 225

Kapper € 25

Sparen € 700

TOTAAL € 1.826

Sparen en schulden

Spaargeld € 1.967

Schulden € 0

Je betaalt kostgeld. Woon je nog thuis?

“Ik woon inderdaad bij mijn moeder. Hiervoor woonde ik een jaar op mezelf. Totdat er werd ingebroken. Dat voelde zo naar dat ik de huur heb opgezegd. De inbraak gebeurde vlak voordat ik een paar maanden naar Oostenrijk ging om skiles te geven. Ik vloog in die tijd in de wintermaanden niet. Toen ik terugkwam, ben ik weer thuis gaan wonen. Ik betaal mijn moeder iedere maand € 430. Zij is alleen en moet van 1 inkomen rond zien te komen. En naast mij heeft ze ook nog 2 tieners thuis. Ik vind het dus volledig terecht dat ik financieel wat bijdraag.”

Je spaart wel een lekker bedrag per maand. Ben je zo’n spaarder?

“Ik ben juist altijd een enorme spender geweest. Alles wat ik verdiende gaf ik uit. Vooral aan kleding en uit eten gaan. Maar ook aan kleine dingen. In de periode dat ik nog geen auto had en met de trein reisde, kocht ik bijvoorbeeld dagelijks een broodje of een kop koffie op het station. Dat tikt aan hoor. Toen ik naar Oostenrijk vertrok, had ik met mezelf afgesproken het verdiende geld te sparen. Maar ik ging zo veel uit, het was gewoon te gezellig. Uiteindelijk hebben die maanden me meer gekost dan opgeleverd. Missie mislukt. Het dieptepunt kwam toen ik mijn auto in de prak reed en ik rood moest staan om een nieuwe te kopen. Toen wist ik dat het echt anders moest. Dus sinds kort spaar ik.”

Waarom lukt het sparen nu wel?

“Ik ben me gaan verdiepen in sparen. Ik keek video’s van Dave Ramsey, een Amerikaanse geldgoeroe die tips geeft over persoonlijke financiën. En ik vroeg aan familieleden hoe zij met hun geld omgaan. Dat was verhelderend. Ik geef mezelf nu ongeveer € 400 zakgeld per maand. Dat gaat automatisch iedere maand naar een aparte betaalrekening. Van dat geld mag ik kleding kopen en leuke dingen doen. Het geld dat daarvan overblijft gaat naar mijn spaarrekening. Net als het zakcentje dat ik verdien als overblijfjuf. Die spaarrekening heb ik trouwens wel bij een andere bank geopend. Dat heb ik bewust gedaan, want als ik geld van die rekening wil halen duurt het langer voordat ik het op mijn betaalrekening heb. Zo behoed ik me voor de verleiding impulsaankopen te doen waarvoor het zakgeld ontoereikend is. Het gaat steeds beter. Ik ben bewuster geworden en ga verantwoordelijker met mijn geld om.”

