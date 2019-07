Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Jet (49) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Jet (49), mobiliteitsadviseur (26 uur)

Relatie: getrouwd met Jochem (45), rector VO (40 uur)

Netto-inkomsten

Salaris Jet € 2.650

Salaris Jochem € 4.150

TOTAAL € 6.800

Uitgaven

Hypotheek € 1.100

Gemeentebelastingen € 60

Gas, water, licht € 145

Verzekeringen € 180

Boodschappen € 520

Kleding € 400

Auto’s inclusief benzine € 260

OV € 50

Internet en televisie € 40

Telefoon € 30

Sporten € 55

Bloemen € 15

Boeken € 40

Abonnementen € 6

Huisdieren € 235

Cadeautjes € 25

Uit eten gaan € 520

Vakantie € 750

Interieur € 500

Tuin € 100

Sparen € 1.300

TOTAAL € 6.331

Sparen en schulden

Spaargeld € 30.000

Schulden € 0

Ben je happy met jullie uitgavenpatroon?

“Onze financiën houd ik helemaal niet bij. Ik had eerlijk gezegd geen idee waar al het geld naartoe ging. Nu ik voor dit interview onze uitgaven op een rij heb gezet schrik ik toch wel een beetje. We geven veel geld uit. Dat kan best wat minder.”

Wat zou er dan minder kunnen?

“De post ‘uit eten gaan’ vind ik erg hoog. Als ik op mijn geld zou moeten letten, zou ik hier ook als eerste op besparen. We gaan best vaak uit eten. Met z’n tweeën of met vrienden. Maar het komt regelmatig voor dat ik me na zo’n etentje afvraag of het wel zo lekker was. Ik zou vaker thuis kunnen koken. En aan kleding geef ik ook best veel geld uit. Vroeger deed ik vaak impulsaankopen. Kocht ik met gemak 10 goedkope items. Nu koop ik minder, maar de kleding die ik koop is wel duur. Hoewel ik nu veel langer doe met een kledingstuk, mag het toch wel wat minder.”

Zijn er ook dingen waar je niet op zou willen bezuinigen?

“O zeker. De inrichting van ons huis, bijvoorbeeld. Ik ben nogal van de perfectie. Ik houd van een fijne sfeer en mooie merken. Ik ben een fervent volger van interieurbloggers en Pinterest. Als ik in een interieurwinkel loop en ik voel dat een item in mijn huis past, koop ik het en let daarbij niet altijd op de prijs. Zo geef ik met gemak € 250 aan een set kussens uit of een paar 100 euro aan een lamp. Zelfs de keukendoekjes moeten mooi en passend zijn. Ik sla soms wel een beetje door, maar ons huis is mijn basis en daar wil ik me goed voelen. Een half jaar geleden hebben we een nieuw huis gekocht. Toen hebben Jochem en ik afgesproken dat we samen beslissingen nemen over de interieuraankopen. Op die manier kan hij mij wat afremmen. En hij overtuigt me er regelmatig van dat het soms gewoon beter is een aankoop even uit te stellen.”

