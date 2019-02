Huishoudboekje van Jessica: ‘Ons salaris gaat direct naar de spaarrekening’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Jessica (22) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Jessica (22), directiesecretaresse (32 uur)

PARTNER:

Joël (26), mede-eigenaar autobedrijf (circa 45 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris Jessica € 1.540

Salaris Joël € 2.250

TOTAAL € 3.790

UITGAVEN:

Hypotheek € 438

Gas, water, licht € 139

Verzekeringen € 228

Boodschappen € 325

Kleding € 30

Televisie en internet € 61

Abonnementen € 9

Telefoon € 9

Auto € 75 (alleen benzine)

Vakantie € 115

Leuke dingen doen € 20

TOTAAL € 1.449

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld € 35.000

Schulden € 0

Tjonge, op je 22ste al € 35.000 spaargeld. Hoe is je dat gelukt?

“Wij geven weinig uit. We gaan hooguit 3 keer per jaar uit eten met familie en nooit met z’n tweeën. Daar genieten we gewoon niet van. Ik ga ook nooit met vriendinnen de kroeg in. Ook sporten we niet en we gaan maar 1 keer per jaar op vakantie – buiten het hoogseizoen, dat scheelt. Mijn vriend heeft met zijn ouders een autobedrijf en krijgt daar salaris uit. Dat geld gaat direct naar de spaarrekening, net als bijna mijn hele salaris. Die rekening is voor ons een buffer. Joël zit nu voor het 2de jaar in het bedrijf en we kunnen nog niet goed inschatten hoeveel belasting hij moet betalen. We willen niet voor onvoorziene verrassingen komen te staan. Nu zal echt niet al het spaargeld naar de Belastingdienst gaan hoor, maar we hebben ook geld nodig om de hypotheek op ons huis zo snel mogelijk af te lossen.”

Waarom nu al zo snel aflossen?

“Mijn schoonouders willen over een aantal jaar uit de zaak stappen. Het is de bedoeling dat wij het bedrijf overnemen plus het woonhuis dat erbij zit. Dat wordt ons 2de huis, zeg maar. Dat kan alleen als er geen of weinig hypotheek meer op onze huidige woning zit. Eind dit jaar willen we het eerste deel aflossen. Hoeveel precies? Dat weten we nog niet, maar ik verwacht rond de € 25.000. Het exacte bedrag hangt ook af van mijn eindejaarsbonus en de winstdeling van mijn vriend uit de zaak.”

Ha lekker, een 2de huis. Verhuren voor extra inkomsten zeker?

“Nee, dat is niet de bedoeling. Het huis staat op een industrieterrein en als we het willen verhuren, moet er flink wat worden geklust. En dan is het nog maar de vraag hoe huurders ermee omgaan. We willen geen tokkie-taferelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is toch het visitekaartje van het bedrijf. Zelf willen we er ook niet gaan wonen. We hebben het momenteel prima naar onze zin in onze huidige woning.”