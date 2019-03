Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Jeanine (32) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Jeanine (32), werkt niet

Relatie: getrouwd met Dennis (30) operator (40 uur)

Kinderen: dochter Susen (3) en Lana (2 maanden)

Netto-inkomsten

Salaris Dennis: € 3.500

Kinderbijslag: € 133

TOTAAL € 3.633

Uitgaven

Hypotheek € 651

Gas, water, licht € 160

Boodschappen € 400

Verzekeringen € 350

Auto € 200

Internet en televisie € 75

Telefoon € 60

Abonnementen € 20

Kinderopvang € 50

Kleding € 150

Cadeautjes € 50

Uit eten € 150

Vakantie/uitjes € 50

Inleg aandelen € 83

TOTAAL € 2.449

Sparen en schulden

Spaarrekening: € 6.000 (inclusief € 1.000 aandelen)

Schulden: € 0

Jullie hebben een traditioneel kostwinnersgezin. Bewust voor gekozen?

“Gedeeltelijk. Ik vind de kinderopvang in Nederland erg duur en we hebben geen opa’s en oma’s die kunnen oppassen. Mijn ouders wonen in Duitsland en mijn schoonouders willen liever geen vaste oppasdag. En eerlijk gezegd vind ik het ook wel fijn om bij de kinderen te zijn nu ze nog zo klein zijn.”

Voel je je wel een beetje gewaardeerd als thuisblijfmoeder?

“Ik kom uit Duitsland en daar werkte ik in een kledingzaak. Ik werd verliefd op Dennis en 5 jaar geleden verhuisde ik naar Nederland, waar we gingen samenwonen. Sinds die tijd werk ik niet meer. In het begin vond ik dat wel lastig. Ik had geen eigen geld en miste de vrijheid die dat gaf. Een dure merktas bijvoorbeeld, moest ik laten liggen. Maar nu de kinderen er zijn, vind ik dat minder erg. Uiteindelijk zit daar je geluk natuurlijk niet in. Dennis en ik helpen elkaar. Hij verdient het geld en ik zorg voor de kinderen. Door hem voel ik me echt enorm gewaardeerd.”

Is het financieel een beetje aantrekkelijk om een eenverdienersgezin te runnen?

“Nee, eigenlijk niet. Wij betalen over het algemeen net zoveel belasting als een gezin waar beide ouders werken. Dat voelt wel eens oneerlijk. En we hebben geen recht op toeslagen. Daar verdient Dennis te veel voor. Het Duitse systeem werkt anders. Daar worden de inkomens bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt de belasting bepaald. Ik zeg niet dat we naar dat systeem toe moeten, maar een tegemoetkoming voor eenverdienersgezinnen zou fijn zijn. Maar of dat ook echt gaat gebeuren? Ik denk het niet. De Nederlandse overheid wil juist stimuleren dat iedereen gaat werken.”

Tekst: Sasja Gerritsen en Renée Lamboo-Kooij | Beeld: iStock