Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan de 27-jarige Janneke om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Janneke (27) studeert (30 uur), is praktijkondersteuner en triagist (35-45 uur)

Netto-inkomsten

Salaris € 3.000 (gemiddeld)

TOTAAL € 3.000

Uitgaven

Hypotheek € 484

Gas, water, licht € 115

Verzekeringen € 197

Boodschappen € 160

Auto € 255 (inclusief benzine)

OV € 30

Telefoon € 15

Internet € 33

Abonnementen € 3

Sporten € 25

Goede doelen € 10

Schoonmaakster/glazenwasser € 60

Cadeautjes € 50

Uit eten en leuke dingen doen € 100

Uiterlijke verzorging € 75

Studiekosten € 215

Vakantie € 150

Sparen € 1.000 (gemiddeld)

TOTAAL € 2.977

Sparen en schulden

Spaargeld € 25.434

Spaarpot € 450

Schulden € 7.000 bij ouders

Lekker bedrag per maand spaar je, zeg. Met die volle werk-/studieweek heb je zeker weinig tijd om geld uit te geven?

“Ik werk als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk én als triagist op de spoedpost. Dat betekent ook regelmatig ’s avonds, ’s nachts en in het weekend werken. Studeren doe ik op de momenten dat ik vrij ben. Zeker als ik tentamens heb is dat pittig en mis ik weleens wat uurtjes slaap. Maar het voordeel is inderdaad dat ik weinig tijd heb om te spenden.”

Ben je een spender?

“Ik wás altijd een enorme spender, vooral aan merkkleding gaf ik veel uit. Mijn kast stond vol met dure tassen en schoenen. Een jas van € 700? Die kocht ik gewoon. Mijn ouders maakten zich weleens zorgen over de hoeveelheid geld die ik uitgaf, maar voor mij was het dé manier om me zelfverzekerd en gelukkig te voelen. Nu ik wat ouder ben is dat anders. Ik zoek mijn geluk niet meer in merken, maar in de mensen om me heen. Ik koop minder en als ik iets koop, doe ik dat heel bewust. Zo koop ik alleen kleding die verantwoord en eerlijk geproduceerd is. Een shirtje van € 2 zal ik nooit kopen. Ik heb trouwens het laatste halfjaar helemaal geen kleding gekocht. Ik heb nog meer dan genoeg in mijn kast en de tijd om te shoppen ontbreekt inderdaad.”

Je hebt een mooi bedrag op je spaarrekening, maar ook een schuld bij je ouders. Waarom los je die niet af?

“4 jaar geleden heb ik een huis laten bouwen. Een leuke eengezinswoning. Ik werkte toen als doktersassistente en deed daarnaast de opleiding tot praktijkondersteuner. Omdat mijn relatie op de klippen was gelopen, woonde ik in die tijd bij mijn ouders. Ik hoefde geen kostgeld te betalen, dus kon ik prima sparen. Maar niet genoeg om een huis te laten bouwen. Mijn ouders hebben mij toen een bedrag belastingvrij kunnen schenken. Daarnaast boden ze me aan het geld dat ik alsnog tekortkwam van hen te lenen. In totaal heb ik € 10.000 geleend. Een deel heb ik al afgelost. Mijn ouders hebben het geld nu niet nodig. Dus dat resterende deel komt wel.”

Beeld: iStock