Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Isa (37) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Isa (37), huisarts (32 uur)

Kind: Marijn (3)

Netto-inkomsten

Salaris € 3.450

Kinderbijslag € 75

Toeslagen € 163 (kindgebonden budget en toeslag kinderopvang)

TOTAAL € 3.688

Uitgaven

Huur € 1.055

Gas, water, licht € 135

Verzekeringen € 165

Boodschappen € 450

Internet en tv € 50

Telefoon € 19

Auto (incl. benzine) € 125

Schoonmaakster € 120

Kleding € 50

Uit eten gaan € 175

Kinderdagverblijf € 600

Cadeautjes € 20

Vakantie en uitjes € 200

Sparen voor Marijn € 150

Sparen voor mezelf € 150

TOTAAL € 3.464

Sparen en schulden

Spaarrekening Isa € 26.000

Spaarrekening Marijn € 6.300

Je betaalt flink wat huur. Is een huis kopen niet interessanter voor je?

“Ik woon in een ruim appartement met een prachtig uitzicht. Maar inderdaad, ik betaal best veel huur. Nu Marijn 3 is, wordt de behoefte aan een tuin groter. Hij wil graag een zandbak én een konijn. Ik ben me dan ook aan het oriënteren op de huizenmarkt. Het liefst koop ik een instapklare woning, want veel klussen zie ik niet zitten.”

Je hebt geneeskunde gestudeerd, dat is een lange rit. Geen studieschuld?

“Ik heb het geluk dat mijn ouders een groot deel van mijn studie financierden. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Naast mijn studie heb ik wel bijbaantjes gehad hoor, maar ik moest hard studeren en er bleef niet veel tijd over. Marijn wil ik later ook financieel helpen met zijn studie. Daarvoor zet ik sinds zijn geboorte elke maand € 150 op zijn spaarrekening.”

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik werk als huisarts in loondienst en heb een mooi salaris. Ik zou wel meer kunnen verdienen als ik een eigen praktijk had, maar dan heb ik ook meer kosten. Nu worden de kosten voor nascholing vergoed door mijn werkgever, bouw ik een pensioen op en hoef ik geen bedrijfsadministratie bij te houden. Vooral dat laatste vind ik fijn. Ik vind het niet leuk en ben er niet goed in. Ik ben een bewust alleenstaande moeder en voed Marijn dus in mijn eentje op. Ik werk 4 dagen, dan gaat Marijn 3 dagen naar de opvang en 1 dag naar mijn ouders. Als ik thuis ben vind ik het fijn dat ik er echt voor hem kan zijn. Dat ik dan mijn hoofd niet ook nog eens over allerlei administratieve taken hoef te breken. Deze balans tussen werk en privé is voor mij ideaal.”

Het hele interview lees je in Flair 25, deze ligt nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock