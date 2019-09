Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Ellen (31) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam: Ellen (31), jeugdprofessional/werkbegeleider (28 uur)

Samen met: Bastiaan (34), manager bij installatiebedrijf (40 uur)

Kinderen: Tom (3) en Lex (1)

Netto-inkomsten

Salaris Ellen € 2.075

Salaris Bastiaan € 2.742

Toeslag kinderopvang € 290

Kinderbijslag € 146

TOTAAL € 5.253

Uitgaven

Hypotheek € 910

Gas, water, licht € 409

Zorgverzekering € 227

Overige verzekeringen € 162

Boodschappen € 420

Auto € 137 (inclusief benzine)

Internet en tv € 53

Telefoon € 62

Kinderopvang € 453

Sporten € 23

Abonnementen € 63

Goede doelen € 27

Huisdieren € 34

Schoonmaakster € 85

Kleding € 250

Spullen voor in huis € 200

Cadeautjes € 65

Uit eten gaan en leuke dingen doen € 250

Vakanties € 150

Sparen € 450

Aflossen studieschuld € 45

Studiekosten € 270

TOTAAL € 4.745

Sparen en schulden

Spaargeld € 19.700

Studieschuld € 3.500

Wat gebeurt er zodra jullie salarissen zijn gestort?

“Dan worden de vaste lasten betaald en gaat er een bedrag van € 450 naar de spaarrekening. Alles wat dan overblijft geven we lekker uit. We hebben weleens het plan wat meer naar de spaarrekening door te sluizen, maar dat lukt nog niet echt. We geven graag uit. Als we bijvoorbeeld een leuke aanbieding zien of een gadget die we graag willen hebben, kopen we die. We zijn nogal van de impulsaankopen.”

Jullie zijn dus lekkere spenders. Maakt geld gelukkig?

“Niet per definitie, maar het draagt wel bij aan ons geluk. Het is fijn dat we ons geen zorgen hoeven te maken over geld. Laatst hadden we een flinke lekkage in huis. Loodgieter erbij. Die kosten kunnen we dan gewoon betalen, zonder dat we ergens anders op hoeven in te leveren. We geven niet al ons geld uit, want een buffer vind ik belangrijk. Maar ik zie het nut van heel zuinig leven niet zo in. Waarom zouden we? Ik wil gewoon lekker nú leven. Maar er zijn weleens momenten dat ik ingrijp hoor. Zo kan Bastiaan onze oppas, die 2,5 uur op de bank heeft gezeten, gerust € 30 geven. Ik wil haar absoluut niet kwijt, maar dat gaat me wat te ver.”

Even naar de vaste lasten. Is er een post die je eigenlijk te hoog vindt?

“De energierekening! We wonen in een groot, vrijstaand en niet zo goed geïsoleerd jaren 30-huis. Iedere maand gaat er ruim € 400 naar de energieleverancier. Daar word ik weleens depressief van. Ieder jaar kijken we of overstappen gunstiger is, maar tot nu toe blijkt onze huidige leverancier voor ons toch het goedkoopst te zijn. Binnenkort komt de jaarrekening. Stiekem hoop ik dan weer dat we toch te veel betaald hebben en geld terugkrijgen. En de kosten van mijn studie vind ik ook wel hoog. Ik volg in de avonduren nog een universitaire studie. Maar dat bedrag ga ik straks weer terugverdienen als ik een nieuwe functie heb.”

Lees meer

Huishoudboekje van Sanne: ‘Voor ik op kamers ging, had ik al bijna € 7.000 gespaard’

Heb je een speciaal spaardoel dan?

“Volgend jaar gaan we trouwen. We hebben de bruiloft niet exact gebudgetteerd, maar hopen dat we rond de € 12.000 zullen uitkomen. We zijn al wat dingen aan het uitzoeken, maar ik merk wel dat er steeds weer kosten bijkomen. We zullen dus zien of we het gaan redden voor dat bedrag.”

Het hele interview lees je in Flair 38. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Sasja Gerritsen en Renée Lamboo-Kooij | Beeld: iStock