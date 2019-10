Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Elizabeth (43) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Elizabeth (43), holteranalist (36 uur), heeft een lat-relatie

Kinderen: Stevie (18) en Helena (17)

Netto-inkomsten

Salaris Elisabeth € 2.141

Kindgebondenbudget € 304

Kinderbijslag € 211

TOTAAL € 2.656

Uitgaven

Hypotheek € 578

Gas, water, licht € 200

Zorgverzekering € 144

Overige verzekeringen € 60

Boodschappen € 450

Kleding € 100

Internet en TV € 48,50

Telefoon € 7,50

Sporten € 20

Sparen studie Helena € 250

Sparen algemeen € 500

TOTAAL € 2.358

Sparen en schulden

Spaarrekening studie Helena € 250

Spaarrekening algemeen € 500

Spaar je al lang?

“Nee, pas net. Ik ben sinds een maand uit de schuldsanering. Daar heb ik 3 jaar in gezeten. In 2013 ben ik gescheiden. We woonden in een mooi huis met een tophypotheek die we nauwelijks konden opbrengen. Achteraf gezien hadden we dat huis nooit moeten kopen, maar onze hypotheekadviseur verzekerde ons dat het prima kon. Ik had geen kaas gegeten van hypotheken en vertrouwde hem volledig. Natuurlijk had ik zelf moeten nadenken en me moeten verdiepen in het financiële plaatje, maar dat deed ik toen niet. Daarnaast had mijn ex nog een schuld uit het verleden die we moesten aflossen. Ach, dat lossen we wel op, dachten we in het begin van onze relatie. Dat was natuurlijk nogal kinderlijk naïef gedacht. Op een gegeven moment konden we de hypotheek niet meer betalen. Uiteindelijk moest ons huis eind 2015 gedwongen verkocht worden. Met een flinke restschuld. Omdat we beiden hoofdelijk aansprakelijk waren voor zowel de hypotheekschuld als de schuld van mijn ex, bleven we allebei achter met een schuld van € 200.000. Zo’n bedrag los je natuurlijk niet zomaar even af.”

Wat heb je toen gedaan?

“Toen duidelijk was hoe veel schuld ik had, heb ik schuldhulpverlening aangevraagd. Dan moet je echt met de billen bloot. Ze wilden alles van me weten. Wat mijn exacte schulden waren, hoe veel ik verdiende en wat ik waaraan uitgaf. Ik liet zien dat ik er alles aan deed om mijn kosten zo laag mogelijk te houden. Ik zegde abonnementen op, kocht geen kleding meer en deed alleen de hoogstnoodzakelijke boodschappen. En ik ging weer studeren. Ik werkte als doktersassistente in het ziekenhuis en ging intern een hbo-opleiding volgen zodat ik meer zou gaan verdienen. Zo snel mogelijk de schuldsanering in, dat was mijn doel. Ik wist dat dat de enige manier was om van mijn schulden af te komen. Toen de rechter uitspraak deed en ik werd toegelaten, was ik zo opgelucht. Het was echt een cadeautje. Ik zei tegen de rechter: ‘Ik kan u wel zoenen.’”

Hoe was het voor je kinderen?

“Ik ben altijd heel open geweest naar de kinderen. Ik heb ze verteld dat papa en mama heel dom met hun geld zijn omgegaan en dat we nu een standje hebben gekregen. Helena heeft het er wel wat moeilijk mee gehad. Haar vriendinnen komen uit wat rijkere gezinnen en kregen veel kleedgeld, bijvoorbeeld. Dat vond ze oneerlijk. Maar over het algemeen zijn ze er goed mee omgegaan. En ik heb er altijd voor gezorgd dat ze niets tekort kwamen. Dat betekende wel dat ik altijd aan het plannen en budgetteren was. Als ik wist dat er een schoolreisje aan kwam, dan begon ik al maanden van tevoren kleine beetjes geld apart te leggen. Ik vond het belangrijk dat ze op maatschappelijk vlak mee konden blijven doen. En een vriendin van mij bracht regelmatig wat extra’s mee. Zo stond er in het weekend ook weleens chips of koek op tafel.”

Ben je trots op hoe je het voor elkaar gebokst hebt?

“Ik had grote financiële problemen, moest verhuizen, een scheiding verwerken, fulltime werken en een studie oppakken. Dat heb ik toch maar mooi allemaal gedaan. Dus ja, in die zin ben ik best trots op mezelf.”

