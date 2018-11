Het huishoudboekje van El (46): ‘We hadden een leuk bedrag gespaard, maar de rente bleef maar dalen’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan El (46) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Naam El (46), marketeer (32 uur) en verhuurder

RELATIE:

Partner JP (43), hovenier (40 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 2250

Salaris partner: € 1840

Huurinkomsten: € 570 (gemiddeld)

TOTAAL € 4660

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 925

Gas, water en licht € 125

Boodschappen € 400

Verzekeringen € 342

Auto € 225 (inclusief benzine)

Internet € 15

Mobiele telefoons € 74

Abonnementen € 45

TOTAAL € 2151

SPAREN EN SCHULDEN:

Spaargeld € 2500

Schulden € 0

Huurinkomsten, staat er bij jullie inkomen. Wat verhuren jullie?

‘Een parkeerplaats in de stad en een stacaravan.’

Hoe is dat zo gekomen?

‘We hadden een leuk spaarpotje bij elkaar gesprokkeld. Dat stond op onze spaarrekening en de spaarrente bleef maar dalen. Toen zijn JP en ik gaan nadenken over andere manieren om wel wat rendement op ons geld te krijgen. We besloten toen een parkeerplaats te kopen in een grote stad, vlak bij waar we wonen. Die verhuren we. Wij zijn de enige mensen die blij zijn met het parkeertekort daar. Al vrij snel hadden we een huurder. Een man die in de buurt werkt en gek werd van het zoeken naar een parkeerplek. Toen dat werkte, wilden we dat trucje nog eens doen, ergens in investeren en dat dan verkopen. We hadden veel te weinig resterend spaargeld om bijvoorbeeld een appartement te kopen en te verhuren. Op Facebook zag ik een advertentie van een vriend van een vriendin, die zijn stacaravan verkocht. Een tweedehands ding, maar nog in topconditie. We dachten: als we die nu op de camping vlakbij ons huis zetten, kunnen we hem verhuren en er zelf ook van genieten. We gingen kijken en waren meteen verkocht, zo’n leuk en mooi ding was het. Twee weken later stond hij op onze eigen plek.’

En dat is big business?

‘Het loopt goed. Ik heb een website gemaakt met alle informatie over de caravan erop en met foto’s van wat er in de buurt te doen is. De camping waar onze stacaravan staat, is niet het hele jaar open. In de winter gaat hij dicht. In de zomer zijn we zo’n vijftig procent van de tijd vol. Ik bedoel: dan zitten er betalende gasten in. De andere dagen maken wij er zoveel mogelijk gebruik van. Het is een superleuke stacaravan. Helemaal opgeknapt met een lekker bed erin voor ons en de kinderen. Zij hebben veel vriendjes op de camping.’

