Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Daniëlle (33) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Daniëlle (33), doktersassistente (32 uur, gaat binnenkort een dag minder werken)

Relatie met Laurens (38), teamleider bij energieleverancier (40 uur)

Kinderen

Zoon Bram (4 maanden)

Netto-inkomsten

Salaris Daniëlle € 1975

Salaris Laurens € 2280

Kinderbijslag € 67

Toeslag kinderopvang € 143

TOTAAL € 4465

Uitgaven

Hypotheek € 576

Gas, water, licht € 160

Boodschappen € 400

Verzekeringen € 392

Auto € 200 (incl. benzine)

Openbaar vervoer € 20

Televisie en internet € 36

Telefoon € 46

Kinderopvang € 177

Sporten € 30

Huisdieren € 60

Leuke dingen doen en vakantie € 100

Aflossing studieschuld Laurens € 174

Extra aflossen hypotheek € 200

Sparen zoon, neefjes en nichtjes € 60

Loterij € 17,50

Onvoorziene uitgaven € 100

TOTAAL € 2748,50

Sparen en schulden

Spaargeld € 41.500 (€ 15.000 van Danielle, € 14.000 van Laurens en € 12.500 waarde aandelen die Laurens uit bedrijf heeft gekregen)

Schulden € 15.000 (studieschuld Laurens)

Geld en jij. Een goede combinatie?

“Jazeker. Ik kan goed met geld omgaan. Dat heb ik van huis uit geleerd. Ik kom uit een liefdevol gezin met 3 kinderen en we hadden het niet heel breed. Mijn moeder werkte en mijn vader was thuis. Toen ik 21 was, ging ik op mezelf wonen. Ik merkte toen hoe duur het leven was, met al die vaste lasten. Er is zelfs een tijd geweest dat ik maar € 15 per maand overhield. Ik leerde dus al vrij vroeg hoe ik bewust met mijn geld om moest gaan. Voordat Bram werd geboren was ik overigens wel wat vrijer met uitgeven hoor. Nu hij er is, let ik meer op. Vooral op aanbiedingen. Die 35% stickers bijvoorbeeld. Ideaal. De afgelopen maanden liep ik dagelijks met de kinderwagen naar de winkel voor boodschappen. Nu we in wat rustiger vaarwater zitten, wil ik weer wekelijks boodschappen doen in plaats van elke dag naar de supermarkt hoppen.”

Ja, jullie hebben er net een baby bij. Financieel andere koek?

“Zeker. Van tevoren hadden we op de site van het Nibud gekeken, dus helemaal verrast waren we niet. We hebben veel tweedehands gekocht en inmiddels ben ik er wel achter dat we geen tig setjes kleren nodig hebben. Die jongen groeit als kool, dus voor ik het weet zit hij alweer in een andere maat. Toch was het even wennen om het geld weg te zien vloeien. Bram had een wat moeilijke start en het was erg zoeken naar de oorzaak. In het begin kochten we speciale voeding voor hem. Dat tikte ook flink aan.”

Houden jullie de uitgaven bij?

“Mijn vriend heeft een schema in Excel gemaakt. Daar staan onze uitgavenposten in met daaraan een bedrag gekoppeld. Ik vul het schema netjes in. Dat doe ik iedere week. Ik kijk dan wat we uitgeven en of we ons limiet niet overschrijden. En ik werp iedere dag even een blik op de rekening. Ik besef me echt hoe goed we het hebben. En daar ben ik dankbaar voor. Zeker omdat ik weet dat je er ook anders bij kunt zitten.”

